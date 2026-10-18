Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри смята, че защитата на Барселона трябва да се подобри

Родри смята, че защитата на Барселона трябва да се подобри

18 Октомври, 2026 13:59 439 0

  • барселона-
  • родри-
  • футбол-
  • ла картуха

Полузащитникът откри головата си сметка за каталунския гранд по време на мача на Ла Картуха, който демонстрира както атакуващия блясък на тима, така и някои дефанзивни уязвимости

Родри смята, че защитата на Барселона трябва да се подобри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Барселона Родри призова съотборниците си да подобрят представянето си в защита, въпреки че отборът продължи перфектния си старт на сезона с убедителна победа над Бетис.

Полузащитникът откри головата си сметка за каталунския гранд по време на мача на Ла Картуха, който демонстрира както атакуващия блясък на тима, така и някои дефанзивни уязвимости.

Въпреки доминантната офанзивна игра, с пет различни голмайстори -Ламин Ямал, Родри, Габриел Жезус, Ерик Гарсия и Дани Олмо, каталунците временно бяха затруднени от головете на Валентин Гомес и Абде Езалзули. Тези попадения разкриха някои оставащи уязвимости при прехода в защита, преди Барселона да надделее през второто полувреме.

„Отборът показва своя атакуващ потенциал, но допускаме доста голове. Оттам може да дойде подобрението“, заяви той, цитиран от SPORT.

„Много съм щастлив и доволен от победата. Това е един от най-трудните терени в лигата. Те са в добър момент и изиграха страхотен мач. Щастлив съм за гола си, който ни даде спокойствие в момента, когато бяхме в най-лошата си форма“, обясни полузащитникът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове