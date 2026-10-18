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Барселона повтори постижение на Реал Мадрид

Барселона повтори постижение на Реал Мадрид

18 Октомври, 2026 14:29 354 0

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Каталунците се наложиха с 5:2 като гост срещу Бетис и продължават да имат пълен актив от точки

Барселона повтори постижение на Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона записа деветата си поредна победа в Ла Лига. Каталунците се наложиха с 5:2 като гост срещу Бетис и продължават да имат пълен актив от точки.

Възпитаниците на Ханзи Флик повториха постижение на Реал Мадрид от сезон 1968-1969 за най-добро начало на сезона в Испания.

Каталунците откриха резултата още в десетата минута чрез Ламин Ямал, който се разписа с красив удар от дистанция в горния ъгъл.

Домакините успяха да изравнят 17 минути след това чрез аржентинеца Валентин Гомес, но Родри беше точен с глава след изпълнение на ъглов удар от страна на Фермин Лопес в 41-ата минута.

Само две минути по-късно Джовани Ло Селсо изравни с удар от движение, но попадението не беше признато заради игра с ръка на Кучо Ернандес.

Втората част стартира с много по-силна игра от страна на Барса и в 51-ата минута попадение на Габриел Жезус беше отменено заради засада. Само минута след това гостите вкараха ново попадение чрез Жезус, който беше точен отблизо.

Абде Езалзули напредна след пас на Ло Селсо и върна един гол в 53-ата минута, но секунди по-късно домакините останаха в намален състав заради червен картон на Факундо Бернал заради удар без топка срещу Ямал.

Превъзходството в полза на Барса продължи и в 62-ата минута Ерик Гарсия също вкара. Крайното 5:2 беше оформено в 81-ата минута от Дани Олмо.

Бетис е на трето място с 19 точки във временното класиране.

В късния мач Валенсия завърши наравно 0:0 срещу Атлетик Билбао. "Прилепите" останаха предпоследни с шест точки, а баските са девети с девет.


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