Ейса Гонзалес коментира тайната педантичност на Григор Димитров

Приятелката на българската тенис звезда Григор Димитров - холивудската звезда Ейса Гонзалес, наскоро повдигна завесата към личния живот на спортиста, разкривайки един негов неочакван и изненадващо прецизен навик.

Актрисата не за първи път разказва публично за неговата педантичност, но сега това изказване предизвика интерес сред феновете в популярните групи за тенис в социалните мрежи.

Оказва се, че извън тенис кортовете, Димитров е майстор на подреждането, което, според нея, може да се конкурира за най-известните експерти в областта.

В откровено изказване, което бързо обиколи социалните медиите, Гонзалес сподели любопитен детайл за Григор, който разкрива негова страна, малко позната на публиката. Тя описа навика му да подхожда с почти маниакална прецизност към гардероба си, грижейки се за всяка дреха по специален начин.

„Той има един таен навик... Той глади с пара всяка една част от облеклото си, включително чорапи и бельо. След това сгъва абсолютно всичко „като Мари Кондо“, сподели Ейса Гонзалес в популярен подкаст в Мексико, родината на самата актриса.

Grigor Dimitrov @GrigorDimitrov @eizamusica https://t.co/6Lb1Twc3ES — griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) October 17, 2026

Сравнението с Мари Кондо не е случайно и носи със себе си определен смисъл за тези, които са запознати с нейните методи.

Тя е световноизвестна японска консултантка по организиране и подреждане, авторка на бестселъри като „Магията на подреждането“ и звезда от поредици на Netflix. Нейната философия се фокусира върху рационализирането на дома чрез изхвърляне на вещи, които „не носят радост“, и сгъване и съхранение на останалите по изключително специфичен и компактен начин.

Тя е известна с перфекционизма си в организирането на всякакви предмети, от дрехи до книги, като целта е създаване на хармония и ред в дома.

Дали този таен навик допринася за спокойствието и концентрацията му преди важни мачове, можем само да гадаем...