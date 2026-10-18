Новини
Спорт »
Тенис »
Ейса Гонзалес коментира тайната педантичност на Григор Димитров

Ейса Гонзалес коментира тайната педантичност на Григор Димитров

18 Октомври, 2026 16:29 860 0

  • ейса гонзалес-
  • григор димитров-
  • педантичност-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Оказва се, че извън тенис кортовете, Димитров е майстор на подреждането, което, според нея, може да се конкурира за най-известните експерти в областта

Ейса Гонзалес коментира тайната педантичност на Григор Димитров - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приятелката на българската тенис звезда Григор Димитров - холивудската звезда Ейса Гонзалес, наскоро повдигна завесата към личния живот на спортиста, разкривайки един негов неочакван и изненадващо прецизен навик.

Актрисата не за първи път разказва публично за неговата педантичност, но сега това изказване предизвика интерес сред феновете в популярните групи за тенис в социалните мрежи.

Оказва се, че извън тенис кортовете, Димитров е майстор на подреждането, което, според нея, може да се конкурира за най-известните експерти в областта.

В откровено изказване, което бързо обиколи социалните медиите, Гонзалес сподели любопитен детайл за Григор, който разкрива негова страна, малко позната на публиката. Тя описа навика му да подхожда с почти маниакална прецизност към гардероба си, грижейки се за всяка дреха по специален начин.

„Той има един таен навик... Той глади с пара всяка една част от облеклото си, включително чорапи и бельо. След това сгъва абсолютно всичко „като Мари Кондо“, сподели Ейса Гонзалес в популярен подкаст в Мексико, родината на самата актриса.

Сравнението с Мари Кондо не е случайно и носи със себе си определен смисъл за тези, които са запознати с нейните методи.

Тя е световноизвестна японска консултантка по организиране и подреждане, авторка на бестселъри като „Магията на подреждането“ и звезда от поредици на Netflix. Нейната философия се фокусира върху рационализирането на дома чрез изхвърляне на вещи, които „не носят радост“, и сгъване и съхранение на останалите по изключително специфичен и компактен начин.

Тя е известна с перфекционизма си в организирането на всякакви предмети, от дрехи до книги, като целта е създаване на хармония и ред в дома.

Дали този таен навик допринася за спокойствието и концентрацията му преди важни мачове, можем само да гадаем...


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове