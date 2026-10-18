Ботев Пловдив разгроми Черноморец и продължава напред за Купата на България

Ботев (Пловдив) победи Черноморец Бургас с 4:0 в двубоя от 1/16-финалите за Купата на България. В 24-ата минута Асен Чандъров беше изведен пред вратаря на домакините и националът не сбърка. В началото на второто полувреме Алберто Салидо реализира паметен гол с пета. В 69-ата минута Лукас Араухо покачи на 3:0 с отсечен изстрел. Карлос Меоти направи 4:0 след десет минути.

Мачът започна с 15 минути закъснение заради проблем с електрозахранването на стадиона в бургаския квартал "Лазур". Началото беше за домакините, които осъществиха два опасни набега към вратата на Даниел Наумов, като веднъж българският национален вратар трябваше да се намесва след удар на Красиан Колев. В петата минута "канарчетата" отговориха с центриране към далечната греда на Алберто Салидо, връщане назад от страна на Асен Чандъров и опасен изстрел на Велиян Видолов. Георги Аргилашки обаче реагира отлично на голлинията на "акулите", спасявайки волето на халфа.

В 24-ата минута "канарчетата" поведоха в резултата. Мауро Родригес изведе на голова позиция Асен Чандъров, който нахлу в наказателното поле на Черноморец и със силен шут простреля вратаря - 1:0 за хората на Станислав Генчев.

Десетина минути по-късно Самуел Калу потърси мрежата с диагонален удар, но Георги Аргилашки плонжира и изби ефектно в корнер. В 38-ата минута пък Даниел Наумов отрази изстрел на Николай Желязков. Отговорът на Ботев дойде с шут на Алберто Салидо, спрял се в горната греда. В последните секунди на първата част Мауро Родригес излезе сам срещу вратаря на Черноморец, но националът на Гвинея-Бисау демонстрира много неточен мерник.

Веднага след почивката Ростислав Костенски можеше да изравни. Той посрещна с глава технично центриране на Красиан Колев, но топката мина на сантиметри от целта. В 51-ата минута обаче резултатът стана 2:0 за гостите след паметно изпълнение. Алберто Салидо посрещна центриране отляво с пета, с гръб към вратата - фантастичен гол и 2:0.

В 69-ата минута интригата в среща окончателно падна - Лукас Араухо намери мрежата с плътен удар от средна дистанция. Така "канарчетата" поведоха с 3:0.

След десет минути резервата Карлос Меоти покачи на 4:0. Бразилският нападател на Ботев получи пас в наказателното поле на Черноморец и без забавяне прати топката във вратата. В 84-ата минута Даниел Наумов показа класа, избивайки опасен удар в горния десен ъгъл. Секунди след това вратарят на "канарчетата" отново беше последна преграда след разбъркване пред голлинията.

Черноморец (Бургас) 0:4 Ботев (Пловдив)

0:1 Асен Чандъров (24)

0:2 Алберто Салидо (51)

0:3 Лукас Араухо (69)

0:4 Карлос Меоти (79)

Стартовите състави:

Черноморец (Бургас): 15. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 5. Яя Драме, 13. Сантос, 30. Николай Желязков, 8. Емил Янчев, 4. Ивайло Климентов, 10. Красиан Колев, 9. Живко Петков, 96. Ростислав Костенски, 11. Кристиан Добрев.

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Алберто Салидо, 10. Асен Чандъров, 15. Богдан Костов, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Родригес, 77. Лукас Араухо, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу.