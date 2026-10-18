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Приятелка на Григор Димитров отново грее на червения килим

Приятелка на Григор Димитров отново грее на червения килим

18 Октомври, 2026 17:00 952 8

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  • червения килим

На шестото годишно издание на събитието, което се проведе в Лос Анджелис, актрисата блесна с изящна визия, като отново затвърди репутацията си на модна икона

Приятелка на Григор Димитров отново грее на червения килим - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Ейса Гонзалес, приятелка на Григор Димитров, отново привлече всички погледи на бляскавата гала вече на музея на Академията. На шестото годишно издание на събитието, което се проведе в Лос Анджелис, актрисата блесна с изящна визия, като отново затвърди репутацията си на модна икона.

Вечерта, известна още като „Мет Гала на Западното крайбрежие“, служи като основен благотворителен фонд за музея на Академията за филмово изкуство, традиционно събира знаменитости в едни от най-бляскавите им тоалети.

Тази година сред отличените бяха Чарлийз Терон и режисьорът Джон Карпентър.

Ейса Гонзалес плени присъстващите с рокля от Ралф Лорън в "течен", гладък бял сатен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тая коя

    4 3 Отговор
    Поред е?
    Па едно дете не направи!
    С к о п е ц.

    Коментиран от #5

    17:10 18.10.2026

  • 3 Приятелка на Григор Димитров

    1 1 Отговор
    отново го грее на червения килим

    17:25 18.10.2026

  • 4 Перо

    5 4 Отговор
    До кога федерацията ще издържа тоя каун с отпаднала необходимост! До сега чета за него само туристически новини!

    17:27 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Станка

    1 1 Отговор
    След известно затишие пака започнахте.Сега не е гадже,а приятелка.Тя познавали го?Смешни ставате бе.Ако пък той самия си плаща за тези публикации става не смешно ,а трагикомично.Излагация,а не реклама.

    17:55 18.10.2026

  • 8 опаля

    0 0 Отговор
    на мене такива приятелки да ми изпият кръвчицата не ми трябват.по добре да си дребен гангстер отколкото световноизвестен .......

    18:05 18.10.2026

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