Приятелка на Григор Димитров отново грее на червения килим

Холивудската звезда Ейса Гонзалес, приятелка на Григор Димитров, отново привлече всички погледи на бляскавата гала вече на музея на Академията. На шестото годишно издание на събитието, което се проведе в Лос Анджелис, актрисата блесна с изящна визия, като отново затвърди репутацията си на модна икона.

Вечерта, известна още като „Мет Гала на Западното крайбрежие“, служи като основен благотворителен фонд за музея на Академията за филмово изкуство, традиционно събира знаменитости в едни от най-бляскавите им тоалети.

Тази година сред отличените бяха Чарлийз Терон и режисьорът Джон Карпентър.

Ейса Гонзалес плени присъстващите с рокля от Ралф Лорън в "течен", гладък бял сатен.

She’s that girl! 🤍🪽 | Eiza Gonzalez at the Academy Museum Gala https://t.co/sRC6gO8i9m — eiza gonzalez fan (@divasdeeiza) October 18, 2026