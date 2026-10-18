Масимилиано Алегри призова феновете за спокойствие след загубата на Наполи

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри призова феновете да проявят търпение и да запазят спокойствие след загубата от Венеция (0:1) в мач от 7-ия кръг на Серия А.

„Създадохме много положения, но продължаваме да плащаме цената за скъпоструващи грешки. Предвид колко голови шанса създадохме, фактът, че не успяхме да отбележим, е обезпокоителен. Трябва трезво да преценим случващото се. Все още има време да коригираме ситуацията."

"Венеция се защитаваше много добре, а ние не успяхме да разтегнем тяхната отбрана и да създадем свободно пространство между линиите. След почивката играта се промени, свободните зони станаха повече, но не успяхме да ги използваме", добави наставникът.

"Смятам Лоренцо Лука за добър играч, но при такива условия е трудно да се играе. Разполагаме със състава, който имаме, добри футболисти с различни игрови характеристики. Не мога постоянно да пускам едни и същи играчи. Лука даде своя принос, както и всички останали. През второто полувреме Венеция започна да действа с по-малка интензивност и ние поехме контрола върху играта."

"Сега няма смисъл да се поддаваме на тревога. Трябва да продължим да правим това, което правим, но да го правим по-добре. В момента обстоятелствата се стичат срещу нас, а съперникът отбеляза при първата си възможност. Именно ние трябва да променим тази тенденция", коментира още той.

"Не съм разговарял с президента за трансфери. Разбирам, че настроението на всички е потиснато, но трябва да продължим да работим, за да променим ситуацията. Има периоди, когато нещата не вървят в наша полза. Трябва да запазим спокойствие и да продължим напред. Отборът изпитва психологически натиск, но играчите трябва да проявят решителност“, заяви Алегри в интервю за DAZN Italia.