Бившият нападател на Манчестър Сити Имре Варади, известен с прозвището "Имре Банана", преживява неочакван бизнес подем, благодарение на възродената традиция на феновете да носят надуваеми банани на мачовете.

Тази специфична "бананова лудост", която отново набра скорост след обявяването на 115-те обвинения срещу клуба от Висшата лига, не само обединява привържениците, но и осигурява значителни приходи за компанията на Имре Варади.

Традицията с бананите датира от 1987 година, когато фенът на клуба Франк Нютън я стартира по време на мач срещу Плимут Аргайл. Тя бързо се преплита с името на тогавашния нападател Имре Варади, който така получава своя прякор.

Надуваемите банани са били начин за изразяване на подкрепа по време на трудния период за Ман Сити във второто ниво на футбола, белязан и от висок процент хулиганство. През декември 1987 г. 10 000 фенове на Ман Сити пристигат на мач срещу Стоук Сити, въоръжени с надуваеми предмети.

В наши дни, на фона на тежките обвинения срещу клуба, бананите се превърнаха в символ на непокорство и обединение за феновете.

След решението на независимата комисия, хиляди надуваеми банани бяха забелязани на гостуващата трибуна на "Анфийлд" по време на победата с 3:0 над Ливърпул, а впоследствие и на "Етихад" за мачовете срещу Пари Сен Жермен и Ипсуич Таун.

Имре Варади, който е играл и за Нюкасъл, Евертън и Шефилд Уензди, е изключително облагодетелстван от този феномен. Той е създал собствена компания, продаваща брандирани надуваеми банани за 10 паунда за брой, както и значки и тениски.

Имре Варади дори разкри пред "Сън", че бизнесът му "получава хиляди поръчки от цял свят" и че "търсенето е скочило до небесата".

67-годишният Имре Варади беше специално поканен на "Етихад" за мача с Ипсуич и получи ВИП място.