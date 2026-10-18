Ман Юнайтед и Лийдс не се победиха

Манчестър Юнайтед и Лийдс завършиха наравно 1:1 в мач от седмия кръг на Премиър лийг. Брайън Мбемо (35’) откри резултата през първата част, но в началото на второто полувреме Доминик Калвърт-Люин (51’) изравни. Българският национал Илия Груев отново бе на скамейката за домакините, но не се появи в игра. Двата тима изиграха сравнително равностойна среща, в която все пак домакините имаха превес във владението на топката и оставяха впечатления за малко повече борбеност. Това бе пети пореден мач без победа за възпитаниците на Майкъл Карик, напрежението върху когото ще се засили още повече в следващите дни. За момчетата на Даниел Фарке пък това бе трето равенство в четири мача.

Срещата започна интензивно и с много агресия и от двете страни, което доведе до няколко нарушения в първите минути. Около десетата минута гостите стигнаха до две последователни нарушения около наказателното поле. Бруно Фернандеш се зае с изпълнението им, но никое от тях не донесе някаква опасност за неговия тим. Реферът пускаше доста свободна игра и често не отсъждаше нарушения при по-сериозни физически съприкосновения. Малко след изтичането на четвърт час игра се стигна и до първите жълти картони за двата отбора - капитанът на “червените дяволи” Бруно Фернандеш и Габриел Гудмундсон от йоркшърци бяха декорирани в жълто.

Двата тима опитаха атаки на скорост, но отиграванията в последната третина се отличаваха с много грешки, което лишаваше нападенията от завършек. Първата сериозна възможност за попадение дойде малко след средата на първата част, когато след фал последва центриране, което бе засечено от Нико Елведи, но Сене Ламенс спаси отлично. Веднага след това последва много добра ситуация и на сметката на Манчестър Юнайтед.

Отново след центриране кълбото достигна оказалия се напълно сам Брайън Мбемо, но ударът на камерунеца бе неточен. Отново острието се озова на добра позиция в 34-ата минута, но отправеният изстрел не създаде притеснения за Джеймс Трафърд. В 35-ата минута се стигна до добро разиграване на десния флаг за “червените дяволи”, Юри Тилеманс успя да се вклини и да прати успоредно центриране, което бе засечено именно от Мбамо, който изпревари Джеймс Джъстин и отбеляза за 0:1.

Лийдс отговори с няколко изстрела до края на първата част, които не затрудниха Сене Ламенс. На почивката Карик замени Лисандро Мартинес, който отстъпи мястото си на Нусаир Мазрауи. Втората част започна с ранен натиск от страна на Лийдс, който доведе до няколко центрирания в първите минути, които бяха отразени от бранители в червено. Активната игра на йоркшърци след почивката доведе до бързо изравняване. В 52-ата минута Мухаремович свали ниско центриране от корнер към Доминик Калвърт-Люин, който се пребори отлично с Мбемо и реализира за 1:1.

Последва още по-засилен натиск от страна на играчите на домакините, които усещаха несигурността, обхванала домакините. Те търсеха втори гол, който да оформи пълния обрат в двубоя. Защитниците в червено на няколко пъти не успяваха да изчистят качествено топката, което водеше до допълнително напрежение пред Ламенс. Едва в 65-ата минута играчите на Манчестър Юнайтед стигнаха до нещо по-интересно в предни позиции, когато Лени Йоро намери Бруно Фернандеш в наказателното поле, но ударът на португалеца бе неточен. Последваха още няколко добри атаки на гостите, които обаче не доведоха до сериозна заплаха за Джеймс Трафърд.

В последните минути и двата отбора показаха желание да стигнат до топката, но на практика не стигнаха до някакви сериозни положение пред двете врати и в крайна сметка разделиха точките.