Мениджърът на Лийдс: Разочарован съм, че взехме само точка срещу Ман Юнайтед

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке не скри лекото си разочарование след равенството 1:1 с Манчестър Юнайтед, заявявайки, че неговият отбор е заслужавал да вземе трите точки. Според германския специалист йоркшърци са били по-добрият тим на терена, но липсата на ефективност в завършващата фаза им е попречила да стигнат до пълния успех.

„Леко сме разочаровани, че взехме само точка. Като цяло смятам, че бе ненужно да изоставаме на полувремето, макар че все пак срещу нас беше Манчестър Юнайтед. През втората част изравнихме и трябваше да запазим това господство. Твърде много от ударите ни преминаха над напречната греда, но като цяло това беше стабилно представяне. Трябваше да спечелим мача, но продължаваме напред“, сподели Фарке след последния съдийски сигнал.

Наставникът на Лийдс коментира и факта, че преди срещата много специалисти определиха тима му като фаворит срещу 20-кратните шампиони на Англия.

„Приехме като комплимент това, че бяхме сочени за фаворити срещу Манчестър Юнайтед. Това показва, че сме направили много неща както трябва през последния месец и сме си го заслужили. Искахме да докажем, че тези коментари са били основателни. Бяхме по-доминиращият отбор, но не успяхме да се възползваме от това, тъй като ни липсваше достатъчно качество в и около наказателното поле.“

„Това казва много за уважението, което сме спечелили. Като цяло, това е позицията, в която се намираме в момента, и това е добро място. В това първенство все още е изключително трудно да се печелят точки. Трябва да бъдеш клиничен и много, много ефективен, но ние трябва да продължим да работим“, завърши германският мениджър.