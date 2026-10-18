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Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от „Ботев“

Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от „Ботев“

18 Октомври, 2026 21:29 1 587 11

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • финансиране-
  • стадион христо ботев-
  • футбол

Те няма да участват в управлението и финансирането на клуба, но остават отворени за бъдещо спонсорство. На 25 октомври ще бъде избран трети член на Съвета на директорите

Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от „Ботев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Наследниците на убития собственик на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансирането на клуба. Те обаче остават отворени за възможността за бъдещо спонсорско сътрудничество, съобщиха от Съвета на директорите, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“.

„Оставаме отворени за възможността за бъдещо спонсорско сътрудничество“, се посочва в съвместното изявление на трите организации.

След смъртта на Илиян Филипов двамата останали членове на Съвета на директорите управляват дружеството колективно. Това ще продължи до попълването на състава на органа.

Клубът търси финансови партньори

В „Ботев“ Пловдив продължава анализът на финансовото състояние. Ръководството е установило контакти с настоящите спонсори и води разговори за запазване на партньорствата. Паралелно с това се търсят и нови финансови партньори.

Общото събрание на „Ботев Пловдив“ АД е насрочено за 25 октомври. Очаква се тогава да бъде избран трети член на Съвета на директорите.

Продължава работата по стадион „Христо Ботев“

След среща с кмета на Пловдив Костадин Димитров са потвърдени ангажиментите за продължаване на съвместната работа по развитието на футбола в града и довършването на втория етап от строителството на стадион „Христо Ботев“.

От клуба заявяват желание след окончателното завършване на съоръжението да сключат концесионен договор за дългосрочното му ползване.

Ръководството благодари на служителите, спортно-техническия щаб и футболистите за професионализма им. В изявлението са отбелязани и трите поредни победи на отбора след смъртта на Илиян Филипов. Клубът призова привържениците да продължат да подкрепят „жълто-черните“.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    16 3 Отговор
    Къв е тоо Илян, че съм пропущил? Некъв олимпиец ли е?

    21:33 18.10.2026

  • 2 Някой

    17 0 Отговор
    От прехода насам (то скоро ще е колкото комунизма) имало поне 15 убити футболни президенти и най-много на пловдивски отбори. Разни от ВСИ, СИК и други.

    21:40 18.10.2026

  • 3 Опа

    10 9 Отговор
    Благодарности към Румен Боташ Радев и Иван бях точен с парите Демерджиев.

    21:41 18.10.2026

  • 4 Няма проблем

    10 4 Отговор
    В момента държавата пере Васил Божков и скоро той може да поеме Ботев.

    Коментиран от #5, #8

    21:43 18.10.2026

  • 5 Боби

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Няма проблем":

    Какъв Васил Божков те гони тебе бе, та черепа е скъсан отвсякъде

    21:47 18.10.2026

  • 6 Яшар

    9 0 Отговор
    Следващото поколение или баталясва и разпродава или е по разумно или ... Бях свидетел в ловешко на партньор след смърта на бизнес партньор ...ние мислехме че остави империя а то само дългове

    21:54 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Αлфа Bълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Няма проблем":

    Все си мисля, че са му обещали да го изперат след като се погрижи за Трактора.

    22:14 18.10.2026

  • 9 Някой си

    2 0 Отговор
    За жалост и тези оттекоха у реката!

    22:15 18.10.2026

  • 10 Ще лъсне истината в отчетите

    2 0 Отговор
    Клубовете имат ли отчет за приходи и разходи като уж акционерни дружества. Щом в Англия над 90 процента от клубовете са на загуба какво да говорим за нас.

    22:36 18.10.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Спреш ли да изнасяш " бело" пари няма. Целият бизнес в България е пунта мара. Един познат със заведение на пъпа на Пловдив ми викаше " Ако не пласирам кило кокаин на месец, няма да мога да платя заплатите на персонала" . Друг пък ми каза " Менте алкохол произвеждам и пак файда няма"

    22:46 18.10.2026

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