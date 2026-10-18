Наследниците на Илиян Филипов се оттеглят от „Ботев“

Наследниците на убития собственик на „Ботев“ Пловдив Илиян Филипов няма да се ангажират с управлението и финансирането на клуба. Те обаче остават отворени за възможността за бъдещо спонсорско сътрудничество, съобщиха от Съвета на директорите, Сдружение „ПФК Ботев“ и Сдружение „Фенклуб 1912“.

„Оставаме отворени за възможността за бъдещо спонсорско сътрудничество“, се посочва в съвместното изявление на трите организации.

След смъртта на Илиян Филипов двамата останали членове на Съвета на директорите управляват дружеството колективно. Това ще продължи до попълването на състава на органа.

Клубът търси финансови партньори

В „Ботев“ Пловдив продължава анализът на финансовото състояние. Ръководството е установило контакти с настоящите спонсори и води разговори за запазване на партньорствата. Паралелно с това се търсят и нови финансови партньори.

Общото събрание на „Ботев Пловдив“ АД е насрочено за 25 октомври. Очаква се тогава да бъде избран трети член на Съвета на директорите.

Продължава работата по стадион „Христо Ботев“

След среща с кмета на Пловдив Костадин Димитров са потвърдени ангажиментите за продължаване на съвместната работа по развитието на футбола в града и довършването на втория етап от строителството на стадион „Христо Ботев“.

От клуба заявяват желание след окончателното завършване на съоръжението да сключат концесионен договор за дългосрочното му ползване.

Ръководството благодари на служителите, спортно-техническия щаб и футболистите за професионализма им. В изявлението са отбелязани и трите поредни победи на отбора след смъртта на Илиян Филипов. Клубът призова привържениците да продължат да подкрепят „жълто-черните“.

Източници: bntnews.bg