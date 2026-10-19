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Лацио отнесе Ювентус с 3:0 в Торино

Лацио отнесе Ювентус с 3:0 в Торино

19 Октомври, 2026 05:11, обновена 19 Октомври, 2026 05:13 837 0

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Головете за убедителната победа в седмия кръг отбелязаха Оливер Провсгаард, Густав Исаксен и Фисайо Деле-Баширу

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лацио победи Ювентус с 3:0 като гост в мач от седмия кръг на Серия А. Двубоят се игра на „Алианц Стейдиъм“ в Торино, а успехът остави тима на Дженаро Гатузо начело в класирането заедно с Интер с по 19 точки.

Гостите поведоха в 37-ата минута. Матия Дзакани центрира отдясно, а Оливер Провсгаард изпревари Бремер и с глава изпрати топката във вратата на Ювентус. Преди почивката Нуну Тавареш можеше да удвои, но ударът му след рикошет в защитник на домакините срещна горната част на гредата.

Исаксен и Деле-Баширу сложиха точка на мача

Ювентус започна по-активно втората част и в 55-ата минута Ник Волтемаде пропусна да изравни, след като ударът му премина близо до гредата. Лацио обаче остана организиран и в 66-ата минута нанесе втори удар. Исаксен получи подаване от Тавареш, навлезе към центъра и реализира с диагонален изстрел.

Крайният резултат беше оформен в 89-ата минута. Фисайо Деле-Баширу проби от центъра, стигна до наказателното поле и преодоля вратаря на Ювентус с удар по диагонала. Така Лацио записа шестата си победа в първите седем кръга, а Ювентус претърпя най-тежкото си поражение от началото на сезона.

Гатузо: Сега мислим за Парма

Победата е първа за Гатузо в Торино като треньор. След мача наставникът на Лацио заяви: „Създаде се едно хубаво семейство. Заслугата е на тези момчета, а сега мислим за Парма.“

Лацио ще приеме Парма на 24 октомври в мач от осмия кръг на Серия А. Ювентус ще гостува на Фрозиноне на 26 октомври.

Източници: ansa.it, sport.sky.it, gazzetta.it


Италия
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