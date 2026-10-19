Милан удържа Аталанта след драматичен край при 3:2

Милан победи Аталанта с 3:2 на „Сан Сиро“ в мач от седмия кръг на Серия А. Домакините водеха с три гола до 66-ата минута, но позволиха на тима от Бергамо да намали разликата и да постави под напрежение последните минути.

Гонсало Рамос откри резултата в 24-ата минута от дузпа, отсъдена след намеса на системата за видеоповторения заради игра с ръка на Реля Обрич. Малко преди почивката Адриен Рабио получи подаване от Диего Морейра и с удар по земя направи 2:0.

Милан можеше да стигне до трети гол отново след дузпа. Марко Карнезеки обаче спаси изпълнението на Рамос. Само секунди по-късно домакините все пак увеличиха преднината си. След корнер на Лука Модрич Рабио продължи топката с глава, а Марио Хила я насочи в мрежата за 3:0.

Аталанта върна интригата в 66-ата минута. Никола Залевски центрира, а Джанлука Гаетано завърши атаката с удар с левия крак. В 81-ата минута Никола Кръстович се възползва от подаване на Раул Беланова и намали на 2:3.

В заключителните минути гостите потърсиха изравняването. Майк Менян спаси удар на Давиде Дзапакоста, който се озова на добра позиция, а Марко Карнезеки отрази и възможност пред Ардон Джашари. Милан запази преднината си и записа трета домакинска победа в шампионата.

Рабио: Не можем да се сринем така

„Въпреки победата съм ядосан, не можем да се сринем така“, заяви Адриен Рабио пред Sky Sport след срещата. Френският полузащитник, който вкара втория гол, добави, че Милан е трябвало да контролира по-добре мача след убедителното начало.

Треньорът Рубен Аморим заяви пред Sky Sport, че Милан е изиграл най-добрите си 66 минути от началото на сезона, но след гола на Аталанта е загубил пресата и увереността си. „Резултатът е най-важното, но трябва да анализираме представянето“, каза португалският специалист.

След успеха Милан събра 15 точки и се изкачи временно на четвърто място. Аталанта остана десета с 9 точки. За Милан предстои мач в Лига Европа в Англия на 22 октомври, а следващият двубой на тима в Серия А е гостуване на Удинезе на 25 октомври.

Източници: ansa.it, sport.sky.it