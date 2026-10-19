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След Нотингам – Арсенал: Артета похвали резервите и съперника

След Нотингам – Арсенал: Артета похвали резервите и съперника

19 Октомври, 2026 05:16 467 0

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  • микел артета-
  • висша лига

Нони Мадуеке донесе късната победа на Арсенал, а Оливер Гласнер определи резултата като несправедлив. Микел Артета похвали резервите, променили хода на мача

След Нотингам – Арсенал: Артета похвали резервите и съперника - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Арсенал спечели с 1:0 гостуването си на Нотингам Форест в седмия кръг на Висшата лига, но победата дойде след труден мач и единствения удар на шампионите в очертанията на вратата. Нони Мадуеке отбеляза в 80-ата минута, когато неговият изстрел се отклони в крака на Жаир Кун а и заблуди Мац Селс.

Отборът на Микел Артета контролираше топката в около 74-75 процента от времето, но дълго не успяваше да превърне владението в чисти голови положения. Нотингам Форест се защитаваше с компактна формация, затваряше пространствата пред наказателното поле и търсеше възможности при контраатаки.

„Трябваше да го заслужим до последната секунда“, каза Артета след двубоя. Мениджърът на Арсенал подчерта, че съперникът е бил труден за преодоляване, а резервите са оказали решаващо влияние. Мадуеке, Юриен Тимбер, Микел Мерино и Виктор Дьокереш влязоха от пейката и промениха динамиката на срещата.

Гласнер: Резултатът се усеща като несправедлив

Оливер Гласнер прие тежко поражението на домакините. „Резултатът се усеща като несправедлив. Положихме огромни усилия и изпълнихме плана на много високо ниво“, заяви треньорът на Нотингам Форест.

Австриецът обърна внимание, че Арсенал е отправил само един точен удар, докато неговият тим е имал моменти за гол. Гласнер обаче призна, че Форест трябва да се научи да използва по-добре подобни възможности срещу водещите отбори.

Домакините можеха да изравнят в края. Мурийо проби през центъра и стреля покрай гредата в добавеното време, а малко след това Езри Конса се намеси решаващо срещу Лиъм Дилейп. Така Форест остана без отбелязан гол в домакинските си мачове от първенството през сезона.

Мадуеке: Имаме шампионски дух

Героят за Арсенал определи победата като резултат от дълбочината на състава. „Знаем, че някои започват мачовете, а други ги завършват. Всеки на пейката е готов да окаже влияние“, каза Мадуеке.

След успеха Арсенал събра 18 точки и остана на три зад лидера Манчестър Сити. Тимът спечели шест от първите си седем срещи в първенството. Испанският AS акцентира върху факта, че лондончани са били неубедителни в атака, но са намерили начин да вземат трите точки. Sky Sports също отбеляза, че победният удар на Мадуеке е бил единственият точен изстрел на Арсенал.

Арсенал ще има малко време за възстановяване, тъй като на 21 октомври гостува на Байерн в Шампионската лига. Нотингам Форест ще търси реакция на 23 октомври при визитата си на Ипсуич.

Източници: nbcsports.com, skysports.com, as.com


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