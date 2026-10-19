Флик разкри какво е казал на Ламин Ямал при смяната му срещу Бетис

Ханзи Флик разкри какво е казал на Ламин Ямал при смяната му по време на последния мач на Барселона. Каталунците победиха Реал Бетис с 5:2 и продължиха перфектния си старт на сезона, а 19-годишният талант отново беше сред основните действащи лица.

Ямал откри резултата с впечатляващ гол и добави асистенция към силното си представяне. Около 20 минути преди края Флик реши да го замени с възстановения Рафиня. В предишни мачове през сезона младият нападател видимо показваше разочарование, когато виждаше номера си на таблото за смени, но този път реагира по-спокойно и размени няколко думи с германския специалист край тъчлинията.

След срещата Флик беше попитан какво точно е казал на своя футболист. Треньорът разкри, че е искал да му покаже признателността си за представянето му: „Когато смених Ламин, му казах, че съм много горд с него. Наистина много горд. Казах му и че е изиграл страхотен мач“.