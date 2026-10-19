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Спортът по ТВ в понеделник (19 октомври)

Спортът по ТВ в понеделник (19 октомври)

19 Октомври, 2026 06:18 587 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (19 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

13.00 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

19.00 Етър – Спартак (Вн) Диема спорт

19.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2

19.30 Монца – Каляри МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Парма – Торино МАХ Спорт 3

22.00 Хетафе – Райо Валекано МАХ Спорт 4

22.00 Тотнъм – Ковънтри Диема спорт 2

22.00 НБА, Детройт – Бостън Диема спорт 3

02.00 НБА, Ню Йорк – Филаделфия Диема спорт 3


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