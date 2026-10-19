Спортът по ТВ в понеделник (19 октомври)

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Етър – Спартак (Вн) Диема спорт
19.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2
19.30 Монца – Каляри МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Парма – Торино МАХ Спорт 3
22.00 Хетафе – Райо Валекано МАХ Спорт 4
22.00 Тотнъм – Ковънтри Диема спорт 2
22.00 НБА, Детройт – Бостън Диема спорт 3
02.00 НБА, Ню Йорк – Филаделфия Диема спорт 3
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