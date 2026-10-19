Спортът по ТВ в понеделник (19 октомври)

Моуриньо: В Реал Мадрид е много трудно да запазиш спокойствието, с което разполагат треньорите в други клубове

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира убедителната победа с 4:1 над Севиля в Ла Лига. Португалският специалист изрази задоволство от ...