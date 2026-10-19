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Арсенал иска да спечели всичко: Мерино вярва в куадрупъла

Арсенал иска да спечели всичко: Мерино вярва в куадрупъла

19 Октомври, 2026 06:30 498 1

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Халфът на „артилеристите“ е убеден, че отборът може да вземе четири трофея през сезона, след като миналата кампания остана болезнено близо до големия успех

Арсенал иска да спечели всичко: Мерино вярва в куадрупъла - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

„Искаме да спечелим всичко“ – с тези думи Микел Мерино описа амбициите на Арсенал за сезона. Лондончани победиха Лил с 3:0 във вторник и записаха втори пореден успех в Шампионската лига. Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака отбелязаха головете на „Емиратс“.

Победата удължи серията на Арсенал до 14 поредни успеха в груповата фаза и основната фаза на Шампионската лига. В девет от тези мачове тимът не допусна гол. След тежкото поражение с 0:3 от Брайтън преди паузата за националните отбори футболистите на Микел Артета се върнаха на победния път и във Висшата лига, където надделяха трудно над Лийдс с 2:1. Арсенал спечели 14 от последните си 17 мача в първенството и изостава с три точки от лидера Манчестър Сити.

Мерино помни добре колко малко не достигна на отбора през миналия сезон. Арсенал стигна до финалите в Шампионската лига и Купата на лигата, но загуби и двата, а отпадането от Саутхемптън на четвъртфиналите за ФА Къп остави тима само с един трофей за 2025/26 г. Сега испанецът вярва, че съставът има сили да се бори за всички отличия. „Целта е да спечелим Шампионската лига, Висшата лига – да спечелим всичко. Това иска мениджърът, това искат феновете, а това искаме и ние, играчите“, заяви той пред “Sky Sports”.

На въпроса дали Арсенал може да спечели и четирите трофея – Висшата лига, Шампионската лига, ФА Къп и Купата на лигата – Мерино отговори утвърдително. „Абсолютно. Това е нашата нагласа и цел. Миналия сезон бяхме толкова близо и това ни показа, че сме готови. Сега всичко опира до детайлите – да сме концентрирани и да сме готови в точния момент. Вярваме, че можем да го направим“, каза халфът.

Арсенал не е печелил повече от един трофей в рамките на сезон, без да се брои „Къмюнити Шийлд“, от 2001/02 г., когато взе титлата във Висшата лига и ФА Къп. Пътят към четирите отличия е дълъг, но Мерино ясно заяви, че отборът няма намерение да се ограничава в амбициите си. В осминафиналите за Купата на лигата лондончани ще срещнат Флийтууд Таун, а участието им във ФА Къп започва през януари.


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