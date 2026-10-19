Гатузо: Бях готов да се откажа от професията, но преосмислих философията си за футбола

Треньорът на Лацио Дженаро Гатузо коментира убедителния успех с 3:0 над Ювентус като гост, разкривайки промяната във футболната си философия и отношението към играчите.

„За първи път в моята кариера печеля на този стадион. Всички поздравления са за футболистите, тъй като през седмицата работим изключително здраво по време на тренировките. Специална похвала заслужава и ръководството: разполагахме с ограничен бюджет за трансфери, но привлякохме точните хора. Днес решаващи се оказаха манталитетът и гладът за победа. Направихме още една крачка напред", заяви италианският специалист.

Гатузо призна, че е променил възгледите си след период на сериозно преосмисляне: „Преди няколко години бях готов да се откажа от професията, защото непрекъснато се изнервях от определени навици на състезателите. След това извървях своя път и работих върху себе си. Днес вече не се ядосвам толкова заради мобилните телефони или личния живот на футболистите, макар че има правила, които трябва да се спазват без компромиси. Опитът в чужбина ми помогна много и свикнах с различни методи. Съвременните играчи знаят и разбират далеч повече, но изискват постоянен контрол, тъй като лесно се предават".

„Нуно Тавареш и Матия Дзакани притежават необходимите качества и партньорството им функционира отлично. Може би през първото полувреме можехме да се представим по-добре. Вече не се притесняваме да влизаме в единоборства един на един. Все още не сме достатъчно зрели, за да контролираме темпото, след като поведем, и затова продължаваме да пресираме съперника високо“, добави наставникът на "бианкочелестите".

След седем изиграни кръга в Серия "А" начело в класирането са Интер и Лацио с по 19 точки. Рома изостава с 2 пункта от лидерите, Милан е на 4 точки дистанция, а Ювентус изостава с цели 8 точки, като "бианконерите" са записали едва един успех в последните си пет шампионатни срещи.