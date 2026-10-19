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2 мача слагат край на първия кръг за Купата на България

2 мача слагат край на първия кръг за Купата на България

19 Октомври, 2026 09:30 556 0

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  • футбол

С голям интерес се очаква двубоят Етър - Спартак Варна във Велико Търново

2 мача слагат край на първия кръг за Купата на България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Последните два мача от първия кръг на турнира за Sesame Купа на България ще се изиграят днес.

С голям интерес се очаква двубоят Етър - Спартак Варна във Велико Търново. Срещата на стадион „Ивайло“ започва в 19:00 часа.

Треньорът на домакините Иван Иванов е много амбициран отборът му да покаже не само добър, но и ефективен футбол срещу отбор от елита. До момента "виолетовите" не се представят много успешно в първенство, като имат пет победи и 4 загуби. Вкъщи обаче "болярите" са много убедителни - 4 победи и 1 загуба. Варненци пък са в средата на класирането и по всичко изглежда няма да играят ролята на аутсайдер, както бе миналата година.

Час по-рано започва другият мач, в който Добруджа приема Монтана, като и двата отбора изживяват много тежка криза в момента. Двата отбора са в зоната на изпадащите във Втора лига и със сигурност този мач в този турнир, не влиза в плановете на треньорите. Основната цел е да оцелеят в шампионата.

Sesame Купа на България 1/16-финали:

18:00 Добруджа - Монтана

19:00 Етър - Спартак Варна


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