Септември София ще представи Александър Томаш днес

Септември София ще представи нов треньор днес и той е Александър Томаш.
Спецът е провел последни разговори с тима от кв. „Драгалевци“ миналата седмица. Това е станало ден, след като Симао Фрейташ хвърли кърпата и двете страни се разбраха да скъсат по взаимно съгласие, пише „Мач Телеграф“.
Иначе още преди паузата столичани се бяха свързали с Томаш, за да се уточнят за условията му.
Треньорът, който нямаше работа от издънката на ЦСКА в баража за Европа срещу Арда през лятото на 2025 година, ще се събере с обичайния си екип. Той включва бившите му съотборници в ЦСКА - Косьо Мирчев и Тодор Кючуков.
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