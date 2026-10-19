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Левски се похвали с нов капитан

Левски се похвали с нов капитан

19 Октомври, 2026 11:00 832 0

  • купата на българия-
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  • капитан

Това е един от играчите, които имат статут на човек, който може да запълни всяка дупка

Левски се похвали с нов капитан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски се похвали с нов капитан за мача от 1/6-финалите за Купата на България по футбол срещу Спартак Плевен (2:0).

И това е един от играчите, които имат статут на човек, който може да запълни всяка дупка. Това е Гашпер Търдин. Словенецът се добра до лентата, след като Кристиан Димитров бе оставен да почива, а Кристиан Макун също не стартира от първата минута.

Така словенецът за пръв път се радва на това уважение, а Хулио Веласкес отново го извъртя на няколко поста. Първо като халф, а след това и като защитник, припомня "Мач Телеграф".

Сержиньо обаче го отнесе най-много, след като записа 90 минути в гостуването на НЕК, а вчера се отчете с нов цял мач.


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