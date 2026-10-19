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Назначението на Еду Гаспар в Левски беше обявено за едно от най-значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски беше обявено за едно от най-значимите събития в световния футбол

19 Октомври, 2026 11:59 534 1

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Бившият бразилски национал Еду беше избран за част от новата управленска структура на „Герена“ по време на Общото събрание на акционерите на 14 септември

Назначението на Еду Гаспар в Левски беше обявено за едно от най-значимите събития в световния футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Назначението на Еду Гаспар като част от Съвета на директорите на Левски беше обявено за едно от най-значимите събития в световния футбол за месеците септември и октомври. Това беше обявено в класация на специализиран профил в платформата „Х“, който носи името на легендарния украински треньор Валерий Лобановски.

Бившият бразилски национал Еду беше избран за част от новата управленска структура на „Герена“ по време на Общото събрание на акционерите на 14 септември.

В списъка на най-значимите спортни събития за последните два месеца новият шеф на Левски е нареден до сделката на Лионел Меси за придобиване на испанския Елденсе, смяната на спортния директор на Ливърпул Ричард Хюз с Джулиан Уорд, както и напускането на Лоурънс Стюърт на една от ръководните позиции в Челси.


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  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Абрамович още 2006г купи Левски.

    12:04 19.10.2026

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