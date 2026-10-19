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Григор Димитров спечели позиции в световната ранглиста, Нестеров с рекордно класиране

Григор Димитров спечели позиции в световната ранглиста, Нестеров с рекордно класиране

19 Октомври, 2026 13:00 530 2

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35-годишният хасковлия, който не участва в турнири през миналата седмица, се изкачва с четири места до 123-тото и е с актив от 472 точки

Григор Димитров спечели позиции в световната ранглиста, Нестеров с рекордно класиране - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров спечели позиции в световната ранглиста по тенис на АТП при мъжете.

35-годишният хасковлия, който не участва в турнири през миналата седмица, се изкачва с четири места до 123-тото и е с актив от 472 точки.

Втората ракета на страната Пьотр Нестеров прогресира с 19 позиции и вече заема рекордното за кариерата си 279-о място с 194 точки, след като достигна до втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър" в Порто (Португалия).

Димитър Кузманов, който записа силно представяне на "Чалънджър" в Олбия (Италия), се изкачва със 7 места до 360-ото, докато Иван Иванов постига ново рекордно класиране и вече е 457-и след полуфинал на надпревара от веригата на Световния тенис в Италия.

В ранглистата на двойки Александър Донски запазва най-високата позиция в кариерата си - 81-вата, докато Антъни Генов се придвижва с едно място напред и вече е 190-и.

Яник Синер (Италия) продължава да бъде лидер в класацията на сингъл с 10950 точки, но през следващия месец ще бъде задминат от Александър Зверев (Германия), който за пръв път ще стане номер 1 в света.

В челната десетка Даниил Медведев (Русия) и Флавио Коболи (Италия) се изкачват до петото и шестото място за сметка на Феликс Оже-Алиасим (Канада). Французинът Артюр Фис се завръща в топ 10, въпреки че отпадна в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай.

Водачи в класацията на двойки продължават все още да бъдат Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания) с по 10 360 точки.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТенисМисирка

    0 0 Отговор
    смешен клоун, залез брато

    13:28 19.10.2026

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