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Изненадващ развод разтърси спорта

Изненадващ развод разтърси спорта

19 Октомври, 2026 13:59 1 466 7

  • елина свитолина-
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  • тенис на корт-
  • спорт

Състезателката потвърди новината в личния си профил в една от социалните мрежи

Изненадващ развод разтърси спорта - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Украинската тенисистка Елина Свитолина обяви, че се развежда с френския тенисист Гаел Монфис. Състезателката потвърди новината в личния си профил в една от социалните мрежи.

"Днес искам да разкрия малко повече от личния си живот – написа Свитолина. – Не сте били свидетели на моите безсънни нощи, съмнения и усещане, че бавно губя себе си.

Гаел бе свидетел на всичко това. Той не пускаше ръката ми и за миг. Дълго се борихме с това заедно, давайки един на друг всичко, което имаме. Но някои битки стават дълбоко вътре в нас, и никаква любов на друг човек не може да ги спечели вместо теб.

С времето осъзнах, че имам нужда да открия път обратно към себе си и няма как да го направя, оставайки в брака ни. Това е най-тежката истина, с която ми се е налагало някога да се сблъсквам и най-сложното нещо, с което ми се е налагало да разговарям с човека, когото обичам. Гаел ме изслуша. Той прие моите потребности със сила и благородство, които никога няма да забравя.

Гаел ме обичаше в моментите на най-голямата ми радост и щастие и с най-тъмните времена, и аз го обичах с цялото си сърце. Заедно изградихме прекрасен живот и получихме най-скъпоценния дар – дъщеричката ни Скай. Тя винаги ще бъде на първо място. Бракът ни приключва, но семейството ни – не. Ние винаги ще останем нейни родители, ще бъдем до нея във всеки момент от нейния живот. Моля ви, знайте, че тук няма виновни. Има само двама души, които силно се обичаха, и история, която се променя. Молим всички за доброта и за това, да ни оставите нужното пространство, нужно ни за изцеление в този момент. Благодаря за вашата любов“.

32-годишната Свитолина и 40-годишната Монфис се ожениха пред юли 2021 година. През октомври 2022 година двойката станаха родители на дъщеричката си Скай.


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  • 4 Ох, скъпа,

    13 1 Отговор
    не се притеснявай, нали вече взе френско гражданство и сега не се налага да живееш в украина

    14:19 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дън Бай

    7 0 Отговор
    Нормално за украинката. Светнала е лампата и уауууу!

    14:42 19.10.2026

  • 7 Сандо

    8 0 Отговор
    От написаното останах с впечатлението,че нещо се е повредило в главата на украинката.

    14:44 19.10.2026

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