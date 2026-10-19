Левски загатна за ново име (ВИДЕО)

Ново загадъчно видео в социалните мрежи на Левски предизвика любопитството на феновете на отбора. С него „сините“ показват, че скоро на „Герена“ ще се появи ново лице.
"Ново име. Синя фланелка. Кой е той?", гласи краткото послание в официалната страница във Фейсбук.
В клипчето се появяват препратки към Англия, Италия и Сърбия, както и силует на мъж в костюм. Жокерите показват, че новото име най-вероятно няма да е футболист.
Първите предположения на феновете са, че работа в Левски ще започне бившият нападател на "сините" Валери Божинов, който е играл и в трите държави, загатнати във видеото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гунди
15:17 19.10.2026
2 Хахаха
Коментиран от #3
15:17 19.10.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "Хахаха":Ама е от ЛЕВСКИ не е от Литекс .
15:29 19.10.2026
4 шуменец
15:47 19.10.2026