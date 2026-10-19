Левски загатна за ново име (ВИДЕО)

Ново загадъчно видео в социалните мрежи на Левски предизвика любопитството на феновете на отбора. С него „сините“ показват, че скоро на „Герена“ ще се появи ново лице.

"Ново име. Синя фланелка. Кой е той?", гласи краткото послание в официалната страница във Фейсбук.

В клипчето се появяват препратки към Англия, Италия и Сърбия, както и силует на мъж в костюм. Жокерите показват, че новото име най-вероятно няма да е футболист.

Първите предположения на феновете са, че работа в Левски ще започне бившият нападател на "сините" Валери Божинов, който е играл и в трите държави, загатнати във видеото.