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Левски загатна за ново име (ВИДЕО)

Левски загатна за ново име (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 14:31 803 4

  • левски-
  • футбол

Ново име. Синя фланелка. Кой е той?

Левски загатна за ново име (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ново загадъчно видео в социалните мрежи на Левски предизвика любопитството на феновете на отбора. С него „сините“ показват, че скоро на „Герена“ ще се появи ново лице.

"Ново име. Синя фланелка. Кой е той?", гласи краткото послание в официалната страница във Фейсбук.

В клипчето се появяват препратки към Англия, Италия и Сърбия, както и силует на мъж в костюм. Жокерите показват, че новото име най-вероятно няма да е футболист.

Първите предположения на феновете са, че работа в Левски ще започне бившият нападател на "сините" Валери Божинов, който е играл и в трите държави, загатнати във видеото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гунди

    1 0 Отговор
    Като гледах първото полувреме със Спартак Плевен, ужас ме обхвана. Ами, то пълно с махленски футболисти. Особено в защита. Та този Христов е за Бгрупа. Каква Италия, национал о Левски. Ужас! Перейра се върти като тролей, дето му са паднали "тирантите" и спира топката, кат дърво.

    15:17 19.10.2026

  • 2 Хахаха

    1 0 Отговор
    Първите предположения на феновете са, че работа в Левски ще започне бившият нападател на "сините" Валери Божинов, който е БАДЖАНАК НА НИКИ МИХАЙЛОВ.

    Коментиран от #3

    15:17 19.10.2026

  • 3 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Ама е от ЛЕВСКИ не е от Литекс .

    15:29 19.10.2026

  • 4 шуменец

    1 0 Отговор
    Дали е от Левски или Динамо е все същото,

    15:47 19.10.2026

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