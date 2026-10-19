Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след три месеца

Кипърският Анортозис освободи Нестор Ел Маестро след само около три месеца начело на отбора. Заедно с бившия треньор на ЦСКА напускат и помощниците му от техническия щаб.

Раздялата идва след загубата с 0:1 като гост на Омония 29 май. Единственото попадение в мача отбеляза Анестис Влахомитрос в 37-ата минута. Поражението беше пето за Анортозис в първите шест кръга на кипърското първенство.

След шест изиграни срещи тимът от Фамагуста има едва три точки и заема 13-ото, предпоследно място в класирането. Единствената победа на Анортозис в началото на сезона беше срещу АПОЕЛ, а останалите мачове завършиха с пет загуби.

Нестор Ел Маестро пое кипърския клуб през юли. Преди това той имаше два периода начело на ЦСКА, а в треньорската си кариера е работил още в Словакия, Австрия, Унгария и Саудитска Арабия.

В съобщението си Анортозис заяви, че решението е взето след цялостна оценка на представянето на отбора. „Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора“, се казва в позицията на клуба.

От Анортозис допълниха, че съставът не е отговорил на очакванията, въпреки трудните условия, и благодариха на Ел Маестро и неговия екип за работата им. Кипърският клуб все още не е обявил кой ще води отбора в следващия му мач.