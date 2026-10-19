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Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след три месеца

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след три месеца

19 Октомври, 2026 15:46 313 0

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Бившият треньор на ЦСКА напуска кипърския клуб след пет загуби в шест кръга и предпоследно място в класирането

Анортозис уволни Нестор Ел Маестро след три месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кипърският Анортозис освободи Нестор Ел Маестро след само около три месеца начело на отбора. Заедно с бившия треньор на ЦСКА напускат и помощниците му от техническия щаб.

Раздялата идва след загубата с 0:1 като гост на Омония 29 май. Единственото попадение в мача отбеляза Анестис Влахомитрос в 37-ата минута. Поражението беше пето за Анортозис в първите шест кръга на кипърското първенство.

След шест изиграни срещи тимът от Фамагуста има едва три точки и заема 13-ото, предпоследно място в класирането. Единствената победа на Анортозис в началото на сезона беше срещу АПОЕЛ, а останалите мачове завършиха с пет загуби.

Нестор Ел Маестро пое кипърския клуб през юли. Преди това той имаше два периода начело на ЦСКА, а в треньорската си кариера е работил още в Словакия, Австрия, Унгария и Саудитска Арабия.

В съобщението си Анортозис заяви, че решението е взето след цялостна оценка на представянето на отбора. „Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора“, се казва в позицията на клуба.

От Анортозис допълниха, че съставът не е отговорил на очакванията, въпреки трудните условия, и благодариха на Ел Маестро и неговия екип за работата им. Кипърският клуб все още не е обявил кой ще води отбора в следващия му мач.


Кипър
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