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Килиан Мбапе спечели „Златният Онз“

Килиан Мбапе спечели „Златният Онз“

19 Октомври, 2026 16:18 519 0

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Футболистът на Реал Мадрид бе официално избран за най-добър футболист в Европа

Килиан Мбапе спечели „Златният Онз“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал (Мадрид) Килиан Мбапе бе официално избран за най-добър футболист в Европа, спечелвайки престижната награда „Златният Онз“ (Onze d'Or). Традиционното отличие се връчва ежегодно от френското списание Onze Mondial още от 1976 година и представлява едно от най-уважаваните индивидуални признания във футболния свят.

27-годишният френски нападател направи изключителен сезон 2025/26 с екипа на Реал (Мадрид), в който отбеляза впечатляващите 40 попадения. Мбапе триумфира с приза за първи път в кариерата си, събирайки безапелационните 48,2% от гласовете на феновете и специалистите, след като в предишни издания три пъти бе стигал до третото място. Тройката за годината допълниха двама състезатели на Пари Сен Жермен — полузащитникът Жоао Невеш с 11,9% и грузинското крило Хвича Кварацхелия с 10,8%. В подреждането след тях се наредиха Ламин Ямал (7,5%), Хари Кейн (4,4%), Майкъл Олисе (2,9%), Витиня (2,8%), Деклан Райс (1,1%) и Бруно Фернандеш (0,7%).

Успехът на Мбапе идва в изключително важен момент, тъй като исторически носителят на „Златният Онз“ много често грабва и „Златната топка“. Церемонията по връчването на най-ценния индивидуален трофей във футбола предстои точно след седмица в Лондон, а френският голмайстор е сочен за един от основните фаворити.

За предходния сезон 2024/25 отличието на Onze Mondial отиде при Усман Дембеле. Рекордьор по брой спечелени награди в историята на анкетата остава Лионел Меси с четири статуетки, следван от Зинедин Зидан и Мишел Платини с по три, докато Кристиано Роналдо е печелил приза два пъти.


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