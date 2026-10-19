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Италианец поема ръководен пост в Левски, Валери Божинов се завръща на „Герена“

Италианец поема ръководен пост в Левски, Валери Божинов се завръща на „Герена“

19 Октомври, 2026 16:26 762 6

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Новото име да ще поеме функциите на маркетингов директор

Италианец поема ръководен пост в Левски, Валери Божинов се завръща на „Герена“ - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нови организационни раздвижвания предстоят в отбора на Левски. Ръководството на клуба подготвя важна рокада в администрацията, като на важен директорски пост предстои да бъде назначен италиански специалист, съобщава Gong.bg.

Очаква се неговото име да бъде официално обявено от „сините“ в следващите часове, като по предварителна информация той ще поеме функциите на маркетингов директор в клуба.

Паралелно с управленското подкрепление, стана ясно, че бившият национал и любимец на синята публика Валери Божинов официално започва работа на стадион „Георги Аспарухов“. Ексцентричният нападател няма да има състезателни функции, а ще бъде едно от основните представителни лица на столичния гранд. В новата си роля Божинов ще придружава отбора по време на всички официални пътувания и ангажименти както на домашната сцена в България, така и при международните изяви на тима зад граница.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Излагация

    7 1 Отговор
    Божинов туриста 🤣

    16:40 19.10.2026

  • 2 Всичко е

    8 0 Отговор
    Добре ама нещо май много служители станаха

    Коментиран от #6

    16:45 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само когато

    1 0 Отговор
    Той знае какво му е , и те знаят какво му е .. дано помогне на отбора и да потренира малко Вуцов да натрупа опит момчето ,много му се събра напоследък.

    17:02 19.10.2026

  • 5 Василий Зайцев

    2 0 Отговор
    Длъжността на Божинката е топ! Без изисквания към него, само да е покрай отбора и да пуска лафчета.

    17:04 19.10.2026

  • 6 ДМС МОЛ с палми

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко е":

    Като пропадне проектът за ултрахипермодерен стадион край Сухата река, защото държавата няма да даде и 10 цента - пак ще има ДМСи, виртуални билети, купете си фланелки, купете си юбилейни фланелки, купете си колекционерски-дарителски фланелки, купете си от бонус продуктите на София Лапад в часовия интервал от 0:00 до 01:00, когато няма да има полицейско присъствие около офиса за продажба на... хранителни добавки да ги наречем. Божинов явно наистина е свършил парите, щом са го уредили да му плащат, че ще обикаля с тях като куфар. Какво общо има с Левски при положение, че е изиграл двайсет мача за тях предпенсионно в туристическото темпо? Поне от отбора на Мъри около ШЛ има седем-осем българи, които може да поканят за същото.

    17:20 19.10.2026

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