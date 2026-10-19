Италианец поема ръководен пост в Левски, Валери Божинов се завръща на „Герена“

Нови организационни раздвижвания предстоят в отбора на Левски. Ръководството на клуба подготвя важна рокада в администрацията, като на важен директорски пост предстои да бъде назначен италиански специалист, съобщава Gong.bg.

Очаква се неговото име да бъде официално обявено от „сините“ в следващите часове, като по предварителна информация той ще поеме функциите на маркетингов директор в клуба.

Паралелно с управленското подкрепление, стана ясно, че бившият национал и любимец на синята публика Валери Божинов официално започва работа на стадион „Георги Аспарухов“. Ексцентричният нападател няма да има състезателни функции, а ще бъде едно от основните представителни лица на столичния гранд. В новата си роля Божинов ще придружава отбора по време на всички официални пътувания и ангажименти както на домашната сцена в България, така и при международните изяви на тима зад граница.