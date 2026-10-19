Италианец поема ръководен пост в Левски, Валери Божинов се завръща на „Герена“

Нови организационни раздвижвания предстоят в отбора на Левски. Ръководството на клуба подготвя важна рокада в администрацията, като на важен директорски пост предстои да бъде назначен италиански специалист, съобщава Gong.bg.
Очаква се неговото име да бъде официално обявено от „сините“ в следващите часове, като по предварителна информация той ще поеме функциите на маркетингов директор в клуба.
Паралелно с управленското подкрепление, стана ясно, че бившият национал и любимец на синята публика Валери Божинов официално започва работа на стадион „Георги Аспарухов“. Ексцентричният нападател няма да има състезателни функции, а ще бъде едно от основните представителни лица на столичния гранд. В новата си роля Божинов ще придружава отбора по време на всички официални пътувания и ангажименти както на домашната сцена в България, така и при международните изяви на тима зад граница.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Излагация
16:40 19.10.2026
2 Всичко е
Коментиран от #6
16:45 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Само когато
17:02 19.10.2026
5 Василий Зайцев
17:04 19.10.2026
6 ДМС МОЛ с палми
До коментар #2 от "Всичко е":Като пропадне проектът за ултрахипермодерен стадион край Сухата река, защото държавата няма да даде и 10 цента - пак ще има ДМСи, виртуални билети, купете си фланелки, купете си юбилейни фланелки, купете си колекционерски-дарителски фланелки, купете си от бонус продуктите на София Лапад в часовия интервал от 0:00 до 01:00, когато няма да има полицейско присъствие около офиса за продажба на... хранителни добавки да ги наречем. Божинов явно наистина е свършил парите, щом са го уредили да му плащат, че ще обикаля с тях като куфар. Какво общо има с Левски при положение, че е изиграл двайсет мача за тях предпенсионно в туристическото темпо? Поне от отбора на Мъри около ШЛ има седем-осем българи, които може да поканят за същото.
17:20 19.10.2026