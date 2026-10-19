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Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на Купата на България ще бъде изтеглен идната седмица

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на Купата на България ще бъде изтеглен идната седмица

19 Октомври, 2026 16:45 348 1

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Отборите ще научат следващите си съперници на 29 октомври - четвъртък

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на Купата на България ще бъде изтеглен идната седмица - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига обявяви, че на 29 октомври 2026 година (четвъртък) ще се проведе жребият за осминафиналната и четвъртфиналната фаза на турнира Купа на България. Мястото, началният час и допълнителните подробности относно организацията на събитието ще бъдат съобщени своевременно.

В жребия ще участват 16-те отбора победители в срещите от първия кръг на турнира.

В рамките на една церемония ще бъдат определени осминафиналните двойки, както и пътят на отборите към полуфиналната фаза на турнира чрез предварителното определяне на четвъртфиналните сблъсъци.

Жребият ще бъде пълен (недирижиран), без поставени отбори и ограничения при определянето на съперниците.

Срещите от осминафиналите и четвъртфиналите ще се проведат по системата на директното отстраняване в един двубой. Домакин на всяка среща ще бъде отборът, изтеглен първи в съответната двойка.

Осминафиналните двубои ще се изиграят в периода 11–14 декември 2026 година, а четвъртфиналите са предвидени за пролетта на 2027 година.


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  • 1 Анджо

    1 0 Отговор
    Това е най големия турнир и чака ме с нетърпение.🙆🤭😜

    16:56 19.10.2026

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