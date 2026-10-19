Ландо Норис с горещи думи за Никола Цолов

Българският автомобилен талант Никола Цолов получи изключително високо признание от една от най-големите звезди в съвременната Формула 1 — Ландо Норис. Пилотът на Макларън изрази откровеното си възхищение към младия българин по време на видео, в което отваря колекционерски пакетчета с карти от света на моторните спортове.

По време на разопаковането британският състезател изтегли лимитирана карта с лика на родната надежда в пистовите надпревари, което предизвика бурната му и искрена реакция. Виждайки уникалния номер на картата, Норис не скри вълнението си пред камерата и с усмивка подчерта, че е изтеглил последната бройка от серията — номер 99 от общо 99 съществуващи.

Британската звезда завърши коментара си с думи, които за пореден път потвърждават огромния потенциал на Българския лъв в света на автомобилните състезания. Норис заяви пред аудиторията, че това е карта на потенциална бъдеща звезда във Формула 1, давайки ясна оценка за качествата и перспективите пред Никола Цолов в преследването на най-високото стъпало в моторните спортове.

lando: "99/99 of [nikola] tsolov! we got a book end of a potential future f1 star" https://t.co/8mns980DAo — ray (@ln4norris) October 17, 2026