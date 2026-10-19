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Ландо Норис с горещи думи за Никола Цолов

Ландо Норис с горещи думи за Никола Цолов

19 Октомври, 2026 17:05 1 018 3

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  • моторни спортове-
  • български спорт

Пилотът на Макларън изрази откровеното си възхищение към младия българин

Ландо Норис с горещи думи за Никола Цолов - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен талант Никола Цолов получи изключително високо признание от една от най-големите звезди в съвременната Формула 1 — Ландо Норис. Пилотът на Макларън изрази откровеното си възхищение към младия българин по време на видео, в което отваря колекционерски пакетчета с карти от света на моторните спортове.

По време на разопаковането британският състезател изтегли лимитирана карта с лика на родната надежда в пистовите надпревари, което предизвика бурната му и искрена реакция. Виждайки уникалния номер на картата, Норис не скри вълнението си пред камерата и с усмивка подчерта, че е изтеглил последната бройка от серията — номер 99 от общо 99 съществуващи.

Британската звезда завърши коментара си с думи, които за пореден път потвърждават огромния потенциал на Българския лъв в света на автомобилните състезания. Норис заяви пред аудиторията, че това е карта на потенциална бъдеща звезда във Формула 1, давайки ясна оценка за качествата и перспективите пред Никола Цолов в преследването на най-високото стъпало в моторните спортове.



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  • 1 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Цоловото Коле е гирой!🌈🛴🥳🤣👍

    17:07 19.10.2026

  • 2 Знайко

    0 0 Отговор
    ....и пак "съвсем случайно" сме 99-ти от 99!
    Само на мен ли ми прави впечатление или си е устойчива тенденция?И за да каже Норис добра
    дума ,трябваше да изтегли картата. Толкова ли е трудно да кажеш нещо добре без да теглиш карта?

    17:51 19.10.2026

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    🌈🌈🌈🌈🌈🌈 му работа.

    18:32 19.10.2026

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