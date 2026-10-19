Янаки Милев ще играе в основната схема „Чалънджър 50" във Флоренция

Янаки Милев се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" във Флоренция (Италия), който е с награден фонд 56 700 евро.

22-годишният Милев победи във втората си среща със 7:5, 6:3 Максимус Джоунс (Тайланд) за час и 35 минути игра. В първия кръг на квалификациите българинът елиминира водача в схемата Павел Лагутин (Русия).

Милев допусна първия пробив в мача за 2:3, но успя да го върне при 4:4. След 5:5 националът спечели два поредни гейма и затвори първия сет със 7:5. Във втората част българинът допусна пробив още в първия гейм, но го върна веднага. След 3:3 Милев спечели три поредни гейма и триумфира с победата.

За успеха си Янаки Милев заработи три точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 535-о място.



Друг български национал Иван Иванов ще стартира директно от основната схема. Утре той ще играе срещу италианеца Енрико Далла Вале в среща от първия кръг.



Янаки Милев ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с друг българин – Радослав Шандаров. Двамата ще играят в първия кръг срещу италианците Енрико Далла Вале и Аугусто Виргили.