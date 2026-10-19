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Тежък удар за Манчестър Сити: Антоан Семеньо аут за два месеца заради контузия

Тежък удар за Манчестър Сити: Антоан Семеньо аут за два месеца заради контузия

19 Октомври, 2026 17:36 445 0

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  • енцо мареска-
  • висша лига-
  • травма-
  • английски футбол

От началото на настоящата кампания футболистът бе сред активните фигури в състава

Тежък удар за Манчестър Сити: Антоан Семеньо аут за два месеца заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити получи сериозен удар по своите кадрови възможности, след като стана ясно, че дясното крило Антоан Семеньо ще отсъства от терените през следващите два месеца. Новината бе официално потвърдена от старши треньора на „гражданите“ Енцо Мареска по време на пресконференция.

Националът на Гана се появи като резерва в последния двубой на манчестърци във Висшата лига срещу Ипсуич, но по време на престоя си на терена е получил неприятна травма в коляното. Роденият в Лондон офанзивен футболист незабавно е преминал през подробен ядрено-магнитен резонанс. Медицинските изследвания са донесли поне една добра новина – Семеньо няма да има нужда от хирургическа интервенция, но ще трябва да премине през по-дълъг период на възстановяване и почивка, оценяван на около осем седмици.

Загубата на ганайското крило е осезаема за ротацията на Мареска, тъй като от началото на настоящата кампания Семеньо бе сред активните фигури в състава. Той взе участие в 10 мача във всички турнири за Манчестър Сити, в които се отличи с две попадения и три асистенции.


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