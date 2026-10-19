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Кризата в Ювентус се задълбочава: Бой по трибуните и запалени шалчета

Кризата в Ювентус се задълбочава: Бой по трибуните и запалени шалчета

19 Октомври, 2026 17:54 553 0

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Воденият от Лучано Спалети тим претърпя тежко поражение у дома от Лацио

Кризата в Ювентус се задълбочава: Бой по трибуните и запалени шалчета - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Положението в Ювентус за пореден сезон изглежда все по-тревожно и далеч от стандартите на торинския гигант. Воденият от Лучано Спалети тим претърпя тежко поражение с 0:3 у дома от Лацио, с което затвърди футболната си немощ от началото на кампанията. След осем изиграни мача „Старата госпожа“ заема незавидното осмо място във временното класиране с едва 11 точки в актива си.

Бездушното представяне на терена на стадион „Алианц Стейдиъм“ предизвика остра и емоционална реакция сред привържениците на домакините. Голяма част от феновете напуснаха трибуните още в заключителните минути на срещата, а в социалните мрежи бързо се разпространиха видеа от Южната трибуна, на които се вижда как ултрасите палят клубните си шалчета в знак на протест. Крайната реакция се разигра в момента, когато футболистите на Ювентус се приближиха към сектора, за да поднесат своите извинения и да ръкопляскат на публиката.

Напрежението обаче не се ограничи само до протести след последния съдийски сигнал. По време на самия двубой в един от секторите с домакински фенове избухна физически сблъсък, който наложи временното спиране на играта. Ситуацията ескалира дотам, че полузащитниците Уестън Маккени и Дъглас Луис бяха принудени да отидат до трибуните, за да се опитат да успокоят разярените запалянковци и да призоват за прекратяване на боя.


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