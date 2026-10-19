ЦСКА решава до сряда за историческото си завръщане на новата „Българска армия“

Ръководството на ЦСКА предстои да вземе ключово решение до края на деня в сряда относно датата за официалното откриване на новопостроения си стадион „Българска армия“. Според информация на Sportal.bg, „червените“ насочват усилията си първият исторически двубой на модерното съоръжение в Борисовата градина да бъде столичното дерби срещу Славия, насрочено по програма за 30 октомври.

Въпреки че клубът прави всичко възможно да приеме „белите“ на своя нов дом, към момента провеждането на мача там не е гарантирано на сто процента. Самото съоръжение вече изглежда в завършен и перфектен вид, но преди официалното му отваряне е необходимо да се направят финални тестове на множество дребни технически детайли и системи за сигурност. Именно тези довършителни проверки и проби бавят клубната администрация от това да обяви официално датата на завръщането си у дома.

Преди потенциалния мач със Славия, за ЦСКА предстои друг голям сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига срещу шампиона Лудогорец на 26 октомври. На този етап все още не е потвърдено дали „червените“ ще се възползват от правото си да отложат един двубой през сезона. Дори срещата с разградчани да се проведе по график, тя със сигурност ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“, докато продължава подготовката за приемането на Акт 16 и пълното въвеждане в експлоатация на „Армията“.