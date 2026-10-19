Дибала ще пропусне още няколко седмици

Пауло Дибала ще бъде извън терените още няколко седмици заради мускулна травма, съобщи треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини. Ново изследване с ядрено-магнитен резонанс е показало лека травма, която удължава първоначално очаквания срок за възстановяване.

„Надявахме се възстановяването на Дибала да протече малко по-бързо, но последният ядрено-магнитен резонанс показа лека травма“, каза Гасперини преди мача на Рома със Слован Братислава.

Аржентинският нападател напусна принудително двубоя срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, след като получи мускулния проблем. Той беше заменен на почивката, а първоначалните очаквания бяха паузата му да бъде по-кратка.

Дибала няма да бъде на разположение за домакинството на Слован на стадион „Олимпико“. След срещата в Шампионската лига Рома гостува на Наполи в първенството, като Гасперини вече предупреди, че възстановяването на нападателя ще продължи още няколко седмици.

Рома се нуждае от победа срещу Слован, за да увеличи шансовете си за продължаване напред в турнира. Гасперини определи съперника като динамичен и добре подготвен физически отбор, който не трябва да бъде подценяван.

„Всеки мач в този турнир е труден и със сигурност няма да подценим съперника“, заяви Джан Пиеро Гасперини.

Отсъствието на Дибала отваря възможност за промени в атаката на Рома. Гасперини допусна Дониел Мален и Сантяго Кастро да бъдат използвани едновременно, но не потвърди, че двамата ще започнат като титуляри.

„Не искам да нарушавам структурата и играта на отбор, който бележи голове и създава много положения, само за да видя двама играчи на терена едновременно“, каза треньорът. Той добави, че атаката на Рома разполага с футболисти с различни качества и засега не се налага търсене на други решения.