УЕФА даде на Инфантино срок до 2 ноември

УЕФА даде на ФИФА срок до 2 ноември да предостави ключови документи и да отговори на въпроси за начина, по който са били взети редица решения. Европейската футболна централа настоява информацията да бъде представена преди следващото заседание на Съвета на ФИФА.

Писмото е изпратено от генералния секретар на УЕФА Теодор Теодоридис до президента на ФИФА Джани Инфантино. Според Би Би Си Спорт в него се посочва, че световната футболна централа не е отговорила на „редица фундаментални въпроси“ и не е предоставила поисканите документи.

УЕФА е включила в писмото осем страници с въпроси. Те засягат частната инвестиция във Fifa Forward Enterprise, наградата за мир на ФИФА и спорното временно спиране на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун по време на Световното първенство.

Отделно внимание е отделено на плана, свързан с продажбата на права около Световното първенство. На заседанието на Съвета на ФИФА в четвъртък Инфантино се е извинил за предложението, но не е дал пълно обяснение как е било изготвено.

„Други въпроси остават без отговор, а поисканата информация и документация не са предоставени“, пише Теодоридис.

ФИФА вече е оттеглила инициативата Fifa Forward Enterprise и е признала допуснати грешки. Според УЕФА това не обяснява как са били взети съответните решения и защо Съветът на ФИФА не е бил включен на подходящ етап.

Европейската централа настоява всеки отказ за предоставяне на информация или документи да бъде обоснован отделно, с ясно посочени конкретни основания. В писмото се подчертава, че въпросите изискват отговори сега и не могат да бъдат отложени до следващото заседание на Съвета на ФИФА.

„Бъдещи реформи в управлението не могат да заменят проверката на вече взети решения и отговорността за тях“, заявява УЕФА.

От централата не са посочили какви действия ще предприемат, ако ФИФА не спази крайния срок. Въпросите са били отправени за първи път към Инфантино на заседанието на Съвета на ФИФА през миналата седмица.

След заседанието председателят на Футболната асоциация на Англия и вицепрезидент на ФИФА Деби Хюит заяви: „Ако той не отговори на тези въпроси, не е подходящ за президент на ФИФА“.