Локомотив Пловдив пусна виртуални билети за кампанията „Заедно за Локомотив“

Пловдивският Локомотив продължава активно своята мащабна кампания „Заедно за Локомотив“, която има за цел да осигури финансова и морална подкрепа за клуба в изключително важен и съдбоносен момент от неговото бъдеще. От ръководството на „черно-белите“ разшириха възможностите за привържениците да се включат в инициативата, като освен вече познатата банкова сметка, феновете могат да дадат своя принос и чрез закупуването на специални виртуални билети.

Всеки един от виртуалните билети е на символична цена от 10 евро, като от Лаута уточняват, че кампанията няма предварително определен краен срок. Идеята е всеки запалянко да може да се включи според личните си възможности и в удобно за него време.

От клуба отправиха официален и емоционален призив към своята вярна публика, изразявайки увереност, че задружността отново ще бъде ключът към преодоляването на финансовите и организационни затруднения. От Локомотив Пловдив подчертаха, че вярват в общите усилия, преминавайки през това изпитание, и че всяка единична подкрепа е от изключително значение в настоящия момент. Всички желаещи да помогнат могат да закупят своите пропуски през официалните дигитални канали за продажба на клуба.