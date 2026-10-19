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Локомотив Пловдив пусна виртуални билети за кампанията „Заедно за Локомотив“

Локомотив Пловдив пусна виртуални билети за кампанията „Заедно за Локомотив“

19 Октомври, 2026 19:41 348 2

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Подкрепа без краен срок и призив към черно-бялата общност

Локомотив Пловдив пусна виртуални билети за кампанията „Заедно за Локомотив“ - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пловдивският Локомотив продължава активно своята мащабна кампания „Заедно за Локомотив“, която има за цел да осигури финансова и морална подкрепа за клуба в изключително важен и съдбоносен момент от неговото бъдеще. От ръководството на „черно-белите“ разшириха възможностите за привържениците да се включат в инициативата, като освен вече познатата банкова сметка, феновете могат да дадат своя принос и чрез закупуването на специални виртуални билети.

Всеки един от виртуалните билети е на символична цена от 10 евро, като от Лаута уточняват, че кампанията няма предварително определен краен срок. Идеята е всеки запалянко да може да се включи според личните си възможности и в удобно за него време.

От клуба отправиха официален и емоционален призив към своята вярна публика, изразявайки увереност, че задружността отново ще бъде ключът към преодоляването на финансовите и организационни затруднения. От Локомотив Пловдив подчертаха, че вярват в общите усилия, преминавайки през това изпитание, и че всяка единична подкрепа е от изключително значение в настоящия момент. Всички желаещи да помогнат могат да закупят своите пропуски през официалните дигитални канали за продажба на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Изгониха

    0 0 Отговор
    Крушарски, сега вертуални билети ще продават. Няма как да станат нещата.

    Коментиран от #2

    19:44 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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