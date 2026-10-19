Елена Рибакина иска да завърши 2026-а като №1 в света

Елена Рибакина си постави за основна цел да завърши сезон 2026 като номер едно в световната ранглиста. Казахстанката направи изявлението си преди началото на турнира WTA 500 в Нингбо, където е водачка в схемата.

„Най-важното за мен е да завърша сезона на първо място“, заяви Рибакина, цитирана от испанското издание Punto de Break. Тя допълни, че ще се опита да даде всичко от себе си през оставащите седмици, но призна, че сезонът е бил дълъг и изтощителен.

„В момента съм фокусирана върху здравето си и се опитвам да управлявам всичко, свързано с физическата подготовка“, каза още тенисистката.

27-годишната Рибакина се изкачи до върха на ранглистата след Откритото първенство на САЩ. Тя спечели турнира в Ню Йорк, като на финала победи Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2. По този начин казахстанката завоюва третата си титла от Големия шлем и втората за годината след триумфа на Откритото първенство на Австралия.

След успеха си в Ню Йорк Рибакина стана първата представителка на Казахстан, достигнала до първото място в световната ранглиста. Тя е и 30-ата тенисистка в историята на WTA, оглавила класацията.

Ningbo Open се провежда от 19 до 25 октомври на твърди кортове. Рибакина се завръща в надпреварата като защитаваща титлата си, след като спечели турнира през 2025 г. В основната схема са още Ига Швьонтек, Марта Костюк и Белинда Бенчич.

Според Punto de Break Рибакина има преднина от близо 1000 точки пред Сабаленка в надпреварата за първото място в края на сезона. В Нингбо беларускинята не участва, което дава възможност на лидерката да увеличи аванса си.

След турнира в Китай остава още една голяма спирка от календара – WTA Finals в Индиън Уелс. Финалният турнир на сезона ще се проведе от 8 до 15 ноември и ще събере осемте най-добри тенисистки в надпреварата за титлата и лидерската позиция в края на годината.

Източници: puntodebreak.com, apnews.com