ЦСКА няма да отлага дербито с Лудогорец преди завръщането на „Армията“

Отборът на ЦСКА няма да се възползва от правото си да отложи предстоящото дерби срещу Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига, съобщи Sportal.bg. Окончателното решение е взето след съвместни разговори и анализ между спортно-техническия щаб в лицето на Маркус Гиздол и Валентин Илиев, които са преценили, че няма спортно-технически причини мачът да не се проведе по първоначалния график.

Сблъсъкът между „червените“ и шампионите е насрочен за 26 октомври (понеделник) от 19:30 часа и ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“. Програмата за столичани е изключително сгъстена, тъй като само четири дни преди дербито на родна сцена те гостуват в Дания на Нордселанд в среща от втория кръг на основната фаза в турнира Лига на конференциите.

Двубоят с Лудогорец се очаква да бъде и последното временно домакинство за ЦСКА на Националния стадион. В следващия шампионатен кръг „червените“ официално планират да приключат с престоя си на „Васил Левски“ и да се завърнат на своя изцяло обновен дом – стадион „Българска армия“. Първата историческа среща на новото съоръжение в Борисовата градина ще бъде столичното дерби срещу отбора на Славия.