Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА няма да отлага дербито с Лудогорец преди завръщането на „Армията“

ЦСКА няма да отлага дербито с Лудогорец преди завръщането на „Армията“

19 Октомври, 2026 20:46 535 1

  • цска-
  • лудогорец-
  • efbet лига-
  • маркус гиздол-
  • валентин илиев-
  • българска армия-
  • нордселанд-
  • български футбол

Окончателното решение е взето след съвместни разговори и анализ между спортно-техническия щаб в лицето на Маркус Гиздол и Валентин Илиев

ЦСКА няма да отлага дербито с Лудогорец преди завръщането на „Армията“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на ЦСКА няма да се възползва от правото си да отложи предстоящото дерби срещу Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига, съобщи Sportal.bg. Окончателното решение е взето след съвместни разговори и анализ между спортно-техническия щаб в лицето на Маркус Гиздол и Валентин Илиев, които са преценили, че няма спортно-технически причини мачът да не се проведе по първоначалния график.

Сблъсъкът между „червените“ и шампионите е насрочен за 26 октомври (понеделник) от 19:30 часа и ще се изиграе на Националния стадион „Васил Левски“. Програмата за столичани е изключително сгъстена, тъй като само четири дни преди дербито на родна сцена те гостуват в Дания на Нордселанд в среща от втория кръг на основната фаза в турнира Лига на конференциите.

Двубоят с Лудогорец се очаква да бъде и последното временно домакинство за ЦСКА на Националния стадион. В следващия шампионатен кръг „червените“ официално планират да приключат с престоя си на „Васил Левски“ и да се завърнат на своя изцяло обновен дом – стадион „Българска армия“. Първата историческа среща на новото съоръжение в Борисовата градина ще бъде столичното дерби срещу отбора на Славия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове