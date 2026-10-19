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Мусиала пропуска Арсенал и Фрайбург, готви се за завръщане

Мусиала пропуска Арсенал и Фрайбург, готви се за завръщане

19 Октомври, 2026 21:35 316 0

  • джамал мусиала-
  • байерн мюнхен-
  • шампионска лига-
  • бундеслига

Халфът на Байерн продължава възстановяването си след разкъсания мускул на бедрото

Мусиала пропуска Арсенал и Фрайбург, готви се за завръщане - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джамал Мусиала ще пропусне предстоящите мачове на Байерн срещу Арсенал в Шампионската лига и Фрайбург в Бундеслигата, но се очаква да бъде близо до завръщане в края на октомври. Това съобщава Sky Sport.

Германският национал все още не е подновил тренировки с основната група и продължава да работи индивидуално. От Байерн не искат да поемат риск с включването му, въпреки че възстановяването му протича по план.

„Мусиала ще започне рехабилитационната си програма във ФК Байерн“, обявиха от клуба след контузията.

Първата възможност за завръщане на 23-годишния халф е двубоят за Купата на Германия срещу Магдебург на 28 октомври. Три дни по-късно Байерн приема Борусия Дортмунд в мач от Бундеслигата, който също е сред възможните дати за включването на Мусиала в състава.

Мусиала получи разкъсване на мускул на дясното бедро през септември, докато беше с националния отбор на Германия. Той се контузи при загрявката преди мача срещу Нидерландия, за който беше предвиден да започне като титуляр. След това футболистът напусна лагера и започна възстановяване в Байерн.

На 8 октомври Мусиала вече работеше на терена с фитнес треньора Симон Мартинело. Той изпълняваше упражнения за смяна на посоката и докосвания с топката, но към 19 октомври все още не е част от тренировките на отбора.

Преди контузията Мусиала изигра четири мача за Байерн във всички турнири през сезон 2026/27. Той има два гола и една асистенция. Според Sky Sport завръщането му в края на месеца остава възможно, но конкретна дата все още не е потвърдена.


Германия
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