Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вълнуващ обрат във Велико Търново: Спартак (Варна) се класира на 1/8-финалите за купата

Вълнуващ обрат във Велико Търново: Спартак (Варна) се класира на 1/8-финалите за купата

19 Октомври, 2026 21:00 527 0

  • спартак варна-
  • етър-
  • купа на българия-
  • чидера окох-
  • жота лопеш-
  • анхел гомеш-
  • георги александров-
  • български футбол

4:2 срещу Етър

Вълнуващ обрат във Велико Търново: Спартак (Варна) се класира на 1/8-финалите за купата - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак (Варна) изтръгна драматична победа с 4:2 при гостуването си на Етър на стадион „Ивайло“ и се класира за 1/8-финалите в турнира за Sesame Купа на България. Двубоят предложи огромен драматизъм, след като младите „боляри“ поведоха с два гола, но елитният тим от Варна осъществи впечатляващ обрат в последния половин час от срещата. С този успех „соколите“ се превърнаха в последния осминафиналист в надпреварата.

Варненци започнаха по-активно и още в началните минути Закария Тиндано и Цветелин Чунчуков пропуснаха добри възможности да открият резултата. В средата на първото полувреме обаче Етър нанесе своя двоен удар. В 24-ата минута Георги Александров засече с глава центриране от ъглов удар и изведе домакините напред. Само няколко минути по-късно Чавдар Ивайлов намери с прецизен пас Мартин Николов около точката за дузпа, а левият бек завърши хладнокръвно за 2:0.

Началото на второто полувреме продължи да носи опасности пред вратата на гостите, където Педро Виктор направи ключово двойно спасяване след последователни изстрели на Цветомир Цанев, предотвратявайки трето попадение.

Обратът за Спартак започна около половин час преди края на редовното време. В 62-ата минута Закария Тиндано изведе Жота Лопеш с отличен дълъг пас, а португалецът пусна топката в близкия ъгъл за 1:2.

Натискът на гостите се засили и в 68-ата минута паритетът бе възстановен. Димо Кръстев овладя топката в наказателното поле и асистира с пета към Чидера Окох, който я изпрати в мрежата. За нигерийския нападател, играещ под наем от Ботев (Пловдив), това бе първо попадение с екипа на варненци.

Решителният момент дойде в 80-ата минута, когато Окох се извиси над защитата при изпълнение на ъглов удар и с глава отбеляза втория си гол в мача за 3:2.

Точка на спора в добавеното време сложи Анхел Гомеш, който пое топката от своята половина, премина през двама бранители на домакините и с елегантен прехвърлящ удар над Никола Виденов оформи крайното 4:2.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове