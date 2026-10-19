Вълнуващ обрат във Велико Търново: Спартак (Варна) се класира на 1/8-финалите за купата

Спартак (Варна) изтръгна драматична победа с 4:2 при гостуването си на Етър на стадион „Ивайло“ и се класира за 1/8-финалите в турнира за Sesame Купа на България. Двубоят предложи огромен драматизъм, след като младите „боляри“ поведоха с два гола, но елитният тим от Варна осъществи впечатляващ обрат в последния половин час от срещата. С този успех „соколите“ се превърнаха в последния осминафиналист в надпреварата.

Варненци започнаха по-активно и още в началните минути Закария Тиндано и Цветелин Чунчуков пропуснаха добри възможности да открият резултата. В средата на първото полувреме обаче Етър нанесе своя двоен удар. В 24-ата минута Георги Александров засече с глава центриране от ъглов удар и изведе домакините напред. Само няколко минути по-късно Чавдар Ивайлов намери с прецизен пас Мартин Николов около точката за дузпа, а левият бек завърши хладнокръвно за 2:0.

Началото на второто полувреме продължи да носи опасности пред вратата на гостите, където Педро Виктор направи ключово двойно спасяване след последователни изстрели на Цветомир Цанев, предотвратявайки трето попадение.

Обратът за Спартак започна около половин час преди края на редовното време. В 62-ата минута Закария Тиндано изведе Жота Лопеш с отличен дълъг пас, а португалецът пусна топката в близкия ъгъл за 1:2.

Натискът на гостите се засили и в 68-ата минута паритетът бе възстановен. Димо Кръстев овладя топката в наказателното поле и асистира с пета към Чидера Окох, който я изпрати в мрежата. За нигерийския нападател, играещ под наем от Ботев (Пловдив), това бе първо попадение с екипа на варненци.

Решителният момент дойде в 80-ата минута, когато Окох се извиси над защитата при изпълнение на ъглов удар и с глава отбеляза втория си гол в мача за 3:2.

Точка на спора в добавеното време сложи Анхел Гомеш, който пое топката от своята половина, премина през двама бранители на домакините и с елегантен прехвърлящ удар над Никола Виденов оформи крайното 4:2.