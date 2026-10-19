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Всички резултати от 1/16 финалите за Купата на България

Всички резултати от 1/16 финалите за Купата на България

19 Октомври, 2026 21:05 489 1

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  • купа българия

Жребият за следващата фаза ще бъде на 29 октомври

Всички резултати от 1/16 финалите за Купата на България - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа на България
1/16 финали:

Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948 0:4
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив 0:2
Вихрен Сандански - Локомотив София 1:2
Академик Свищов - Славия 0:3
Рилски спортист - Дунав Русе 2:3
Марек Дупница - Черно море 0:3
Пирин Благоевград - Хебър 1:4
Берое Стара Загора - Лудогорец 0:3
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив 0:4
Спартак Пловдив - Арда Кърджали 1:2
Фратрия - Ботев Враца 1:2
Несебър - ЦСКА 0:2
Спартак Плевен - Левски 0:2
Добруджа Добрич - Монтана 2:1
Етър Велико Търново - Спартак Варна 2:4
Локомотив Горна Оряховица - Септември Сф 1:1 / 2:1 сл. продължения

Отборите с удебелен шрифт продължават напред!


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