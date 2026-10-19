Всички резултати от 1/16 финалите за Купата на България

Бумът на ИИ инфраструктурата в САЩ за $10 трлн. се пропуква

Бумът на инфраструктурата за изкуствен интелект в САЩ, оценяван на над 10 трлн. долара, започва да се пропуква заради забавени строежи, по-скъпо финан ...