Реал Мадрид обмисля Дешан за наследник на Моуриньо

Реал Мадрид е определил Дидие Дешан като потенциален наследник на Жозе Моуриньо, съобщи журналистът Серхио Валентин от Радио Marca. По думите му ръководството на клуба вече обсъжда вариант с френския специалист, ако представянето на отбора не се подобри.

„Флорентино Перес е казал на най-близкия си кръг, че вече е избрал заместника на Жозе Моуриньо, ако нещата не се подобрят. Това е Дидие Дешан“, написа Валентин. Информацията беше цитирана от Sports Illustrated, но към момента няма официално потвърждение от Реал Мадрид.

Според съобщението недоволството на ръководството е свързано не само с резултатите, а и с начина, по който играе отборът. Моуриньо получи пълна свобода да изгради състава през лятото, но шефовете се съмняват, че тимът има ясно изразена игрова идентичност. Играчите, от своя страна, продължават да подкрепят треньора.

Засега няма предприети конкретни действия за уволнението на Моуриньо. Не са започвали и преговори с Дешан, който е свободен след края на работата си като селекционер на Франция.

Мадридчани заемат третото място в първенството с 21 точки след девет изиграни мача. В последния кръг отборът победи Севиля с 4:1 на „Сантяго Бернабеу“.

Следващият двубой на Реал Мадрид е срещу РБ Лайпциг. Мачът от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига ще се играе на 21 октомври в Мадрид. Четири дни по-късно тимът ще гостува на Барселона в първия за сезона „Класико“.

Дидие Дешан напусна Франция след Световното първенство през 2026 г., с което приключи 14-годишният му период начело на „петлите“. Последният му мач беше загубата с 4:6 от Англия в срещата за третото място.

Като селекционер Дешан изведе Франция до световната титла през 2018 г. и до трофея в Лигата на нациите през 2021 г. Под негово ръководство французите стигнаха и до финалите на Евро 2016 и Мондиал 2022. След оттеглянето му начело на националния отбор застана Зинедин Зидан.

На този етап Дешан е само възможен вариант за Реал Мадрид, а бъдещето на Моуриньо ще зависи от резултатите и представянето на отбора в предстоящите мачове.