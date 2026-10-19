Новини
Спорт »
Волейбол »
Алекс Грозданов стана MVP при чиста победа на ЛУК Люблин в Полша

Алекс Грозданов стана MVP при чиста победа на ЛУК Люблин в Полша

19 Октомври, 2026 21:42 343 0

  • алекс грозданов-
  • лук люблин-
  • закса-
  • плюслига-
  • волейбол-
  • mvp-
  • ран такахаши-
  • български волейбол

Силно представяне на родния национал

Алекс Грозданов стана MVP при чиста победа на ЛУК Люблин в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов започна по най-добрия възможен начин новия сезон в полската Плюслига. Българският централен блокировач бе избран за Най-полезен играч (MVP) при изразителния успех на неговия Богданка ЛУК Люблин с 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) като гост срещу трикратния европейски шампион ЗАКСА Кенджежин-Кожле. Срещата от първия кръг се изигра пред близо 3500 зрители по трибуните.

Българският гигант изигра изключително стабилен мач и бе в основата на първия триумф за своя тим през настоящата кампания. Грозданов приключи двубоя с 11 точки в актива си, като с отличната си игра на блокада и в атака даде сериозен тласък на вицешампионите от изминалото първенство.

Най-резултатен за победителите от Люблин стана японският посрещач Ран Такахаши, който реализира 15 точки за успеха. От състава на домакините от Кенджежин-Кожле най-добре се представи Рафал Шимура, който се отличи с 14 пункта, но това не бе достатъчно да спаси ЗАКСА от чиста поражение у дома.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове