Алекс Грозданов стана MVP при чиста победа на ЛУК Люблин в Полша

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов започна по най-добрия възможен начин новия сезон в полската Плюслига. Българският централен блокировач бе избран за Най-полезен играч (MVP) при изразителния успех на неговия Богданка ЛУК Люблин с 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) като гост срещу трикратния европейски шампион ЗАКСА Кенджежин-Кожле. Срещата от първия кръг се изигра пред близо 3500 зрители по трибуните.

Българският гигант изигра изключително стабилен мач и бе в основата на първия триумф за своя тим през настоящата кампания. Грозданов приключи двубоя с 11 точки в актива си, като с отличната си игра на блокада и в атака даде сериозен тласък на вицешампионите от изминалото първенство.

Най-резултатен за победителите от Люблин стана японският посрещач Ран Такахаши, който реализира 15 точки за успеха. От състава на домакините от Кенджежин-Кожле най-добре се представи Рафал Шимура, който се отличи с 14 пункта, но това не бе достатъчно да спаси ЗАКСА от чиста поражение у дома.