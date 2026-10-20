Спалети запазва поста си в Ювентус въпреки тежкия удар от Лацио

Загубата с 0:3 от Лацио постави Лучано Спалети под напрежение, но засега Ювентус няма намерение да се разделя с треньора си. Според “La Gazzetta dello Sport” в клуба запазват спокойствие и очакват резултатите да се подобрят през следващите седмици.

Самият Спалети е убеден, че отборът ще намери правилния ритъм. Наставникът дори смята, че Ювентус е сред фаворитите за спечелването на Лига Европа. На този етап ръководството също не изглежда притеснено от ситуацията. Собственикът Джон Елкан е в САЩ, но поддържа връзка със спортния директор Джовани Карневали, а отношенията между хората, които управляват клуба, остават спокойни.

Пред Спалети обаче има и конкретен проблем за разрешаване. В близките дни той трябва да проведе личен разговор с бразилския защитник Бремер, за да изяснят отношенията си. Треньорът е наясно, че ситуацията не може да остане нерешена още дълго.

Засега Спалети разполага с още няколко седмици, за да промени посоката и да върне Ювентус към по-добри резултати. Тежкото поражение от Лацио засили въпросите около бъдещето му, но според италианското издание непосредствена смяна на треньора не се очертава.