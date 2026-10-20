Спортът по ТВ във вторник (20 октомври)

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2
12.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1
15.00 ПСЖ – Барселона (младежи) МАХ Спорт 3
15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, Балкан – Лиеткабелис МАХ One
19.45 Сабах – Борусия (Дортмунд) МАХ Спорт 3
19.45 Фенербахче – Славия МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1
22.00 Щутгарт – Атлетико МАХ Спорт 1
22.00 Манчестър Сити – АЕК МАХ Спорт 2
22.00 ПСЖ – Барселона МАХ Спорт 3
22.00 Ливърпул – Виляреал МАХ Спорт 4
22.00 Рома – Слован МАХ One
22.00 Джилингам – Порт Вейл Диема спорт 2
03.00 НХЛ, Далас – Бостън МАХ Спорт 2
03.30 Вашку да Гама – Бока Хуниорс МАХ Спорт 4
04.30 НБА, Сан Антонио – Оклахома Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА