Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (20 октомври)

Спортът по ТВ във вторник (20 октомври)

20 Октомври, 2026 06:22 287 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (20 октомври) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

12.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1

15.00 ПСЖ – Барселона (младежи) МАХ Спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 2

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, Балкан – Лиеткабелис МАХ One

19.45 Сабах – Борусия (Дортмунд) МАХ Спорт 3

19.45 Фенербахче – Славия МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

22.00 Щутгарт – Атлетико МАХ Спорт 1

22.00 Манчестър Сити – АЕК МАХ Спорт 2

22.00 ПСЖ – Барселона МАХ Спорт 3

22.00 Ливърпул – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Рома – Слован МАХ One

22.00 Джилингам – Порт Вейл Диема спорт 2

03.00 НХЛ, Далас – Бостън МАХ Спорт 2

03.30 Вашку да Гама – Бока Хуниорс МАХ Спорт 4

04.30 НБА, Сан Антонио – Оклахома Диема спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове