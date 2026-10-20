Мачът ПСЖ – Барселона остава по програма въпреки размириците във Франция

Сблъсъците с полицията, грабежите и безредиците във Франция през уикенда не поставят под въпрос провеждането на мача между Пари Сен Жермен и Барселона. Двата отбора трябва да се срещнат във вторник на „Парк де Пренс“ в двубой от Шампионската лига, а френските власти засега не виждат причина срещата да бъде отлагана.

Протестите в събота прераснаха в сериозни безредици в различни части на страната, включително в Париж. Последваха над 2400 ареста, а в понеделник премиерът Себастиен Льокорню призова местните власти да въведат частични полицейски часове за овладяване на ситуацията. Вътрешният министър Лоран Нунес призна, че на отделни места полицията е „изгубила контрол“ заради недостатъчна предварителна подготовка.

На този фон Нунес беше категоричен, че двубоят между ПСЖ и Барселона не е застрашен. „Въпросът за мача дори не стои на дневен ред, както и за останалите европейски срещи“, заяви министърът. В сряда Лил приема Галатасарай, а Марсилия, Рен, Лион и Ланс също ще имат ангажименти в европейските турнири, но като гости.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике също беше попитан за напрежението във Франция, но не пожела да навлиза в политическата и обществената ситуация. „Аз не съм човекът, когото трябва да питате по тази тема. Тук съм, за да говоря за футбол. Разбира се, че не харесваме подобно насилие“, заяви испанецът. Парижани ще се опитат да продължат победната си серия в тазгодишното издание на Шампионската лига.