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Гатузо преобрази Лацио и даде нов живот на отбора

Гатузо преобрази Лацио и даде нов живот на отбора

20 Октомври, 2026 06:45 599 0

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Победата с 3:0 над Ювентус в Торино показа, че римляните могат да се справят дори в труден период за клуба, а работата на бившия халф започва да дава резултат

Гатузо преобрази Лацио и даде нов живот на отбора - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио спечели с 3:0 гостуването си на Ювентус и даде сериозен аргумент на хората, които вярват в работата на Рино Гатузо. Преди мача около отбора все още имаше съмнения дали добрите резултати са знак за истински напредък. Представянето в Торино обаче показа, че римляните имат ясна идея как да играят и могат да я следват срещу силен съперник.

Това не беше лесна задача на фона на проблемите, които съпътстват Лацио през последната година. В последния сезон на Маурицио Сари клубът беше под натиск да продава футболисти, за да подобри финансовото си състояние, а през лятото на 2025 г. получи забрана за трансфери. Междувременно отношенията между президента Клаудио Лотито и привържениците се влошиха, а протестите срещу ръководството станаха постоянни. От времето на Симоне Индзаги насам Лацио постепенно загуби част от идентичността си. Сари трябваше да изгради нов стил, но проблемите извън терена попречиха на работата му и в крайна сметка доведоха до раздялата.

Назначаването на Гатузо не предизвика особен ентусиазъм. След като Италия не успя да се класира за Световното първенство, треньорът беше освободен, а мнозина приеха пристигането му в Рим като поредния знак за спада в амбициите на клуба. Днес обаче Лацио изглежда по-организиран и играе така, че да използва силните страни на футболистите си. Давиде Фратези е сред най-важните фигури и редовно намира път към гола, Кенет Тейлър се чувства отлично в ролята на халф, който покрива целия терен, а Нуно Тавареш и Густав Исаксен получават свобода да атакуват по фланговете.

Гатузо не усложнява излишно играта. Лацио разчита на стабилен среден блок и прагматичен подход, съобразен с качествата на състава. Треньорът неведнъж подчерта, че поставя хората и колектива на първо място, като описва отбора като семейство. Самият той също има какво да доказва след разочарованието с националния тим и продължава да гради репутацията си с работата на клубно ниво. Победата над Ювентус може да остане важен момент за сезона на Лацио дори ако отборът не стигне до място в Шампионската лига. На фона на сътресенията в клуба Гатузо се оказва човекът, от когото римляните имаха нужда.


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