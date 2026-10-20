Рубен Аморим пише история с Милан

Рубен Аморим се превърна едва в третия старши треньор в историята на Милан, който остава непобеден в първите си седем мача в Серия А. Португалският специалист е записал 4 победи и 3 равенства, с което изравнява постижението на Луис Карнилия от 1963 година. Единственият друг наставник на „росонерите“ с подобен дебют е Ектор Пуричели през 1955 г. (3 победи и 4 равенства).

Успешната серия на Аморим продължи в неделя след драматична победа с 3:2 над Аталанта на „Сан Сиро“. Гонсало Рамос, Адриен Рабио и Марио Хила отбелязаха попаденията за домакините, които успяха да устоят на късния натиск от тима на Маурицио Сари.

С този триумф Милан се изкачи до четвъртото място в класирането с актив от 15 точки — на четири зад съвместните лидери Интер и Лацио.

Португалецът, който пое отбора през юни на мястото на Масимилиано Алегри след престоя си в Манчестър Юнайтед, показва стабилни резултати в първенството, въпреки че представянето на тима в Европа до момента е по-колебливо - поражение у дома от Бенфика и победа с 4:0 над Залцбург.

Пред Милан предстои гостуване на Борнмут в Лига Европа в четвъртък и двубой с Удинезе през уикенда, преди голямото дерби с Интер на 31 октомври.