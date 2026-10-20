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УЕФА с ултиматум на ФИФА

УЕФА с ултиматум на ФИФА

20 Октомври, 2026 08:29 397 0

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Краен срок до 2 ноември, в който световната организация трябва да предостави ключови документи и да отговори на редица въпроси относно своето управление и процеса на вземане на решения.

УЕФА с ултиматум на ФИФА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа (УЕФА) постави на ФИФА краен срок до 2 ноември, в който световната организация трябва да предостави ключови документи и да отговори на редица въпроси относно своето управление и процеса на вземане на решения. Повод за това стана последното заседание на Съвета на ФИФА, на което президентът Джани Инфантино се извини за плана си за продажба на права около Световното първенство, но така и не даде пълно обяснение как е била разработена тази идея.

В писмо генералният секретар на УЕФА Теодорос Теодоридис посочва, че световната централа е пропуснала да даде светлина на „редица фундаментални въпроси“, а поисканата информация и документация все още не са предоставени.

Документът от УЕФА съдържа осем страници с общо 42 въпроса. Те засягат широк кръг от казуси – от частната инвестиция във "Fifa Forward Enterprise" (FFE) и наградата „ФИФА за мир“, до спорната условна забрана, наложена на нападателя на САЩ Фоларин Балогун по време на Световното първенство.

„Оттеглянето на FFE, признаването на грешки и обявяването на 'потенциални реформи в управлението' не дават отговор на въпроса как са били взети съответните решения или защо Съветът на ФИФА не е бил включен на подходящия етап. Всеки отказ да се разкрие информация или документи трябва да бъде обоснован индивидуално с ясни мотиви“, се казва още в писмото на Теодоридис. От УЕФА подчертават, че бъдещите реформи не могат да заменят отговорността за вече взетите решения.

Въпреки че УЕФА все още не е обявила какви действия ще предприеме, ако крайният срок не бъде спазен, натискът върху Инфантино се засилва. Първоначално той поиска въпросите да му бъдат предоставени писмено, но председателят на Английската футболна асоциация и вицепрезидент на ФИФА Деби Хюит заяви остро след заседанието: „Ако той не отговори на тези въпроси, значи не е подходящ за президент на ФИФА.“


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