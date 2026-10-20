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Педри: Ямал не трябва да се сравнява с никого

Педри: Ямал не трябва да се сравнява с никого

20 Октомври, 2026 08:59 632 2

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  • барселона-
  • футбол-
  • лионел меси

Трябва да остане спокоен и всичко ще дойде естествено

Педри: Ямал не трябва да се сравнява с никого - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Халфът на Барселона и испанския национален отбор Педри каза, че неговият съотборник Ламин Ямал не трябва да бъде сравняван с други футболисти.

"Винаги виждам, че той се стреми към успех и се наслаждава на играта. Когато получава топката, дриблира, вкарва и подава, веднага се вижда, че иска да изпита удоволствие. Той прави огромна разлика между съставите. Не трябва да се фокусира върху никого. Ако се фокусира върху Лео Меси, ще му бъде трудно да се изравни с най-добрия играч в историята. Трябва да остане спокоен и всичко ще дойде естествено. Той е най-добрият играч в света. Трябва да му помогнем да остане спокоен и да се наслаждава", каза Педри на пресконференция преди мача от Шампионската лига като гост срещу Пари Сен Жермен във вторник.

Барса е лидер в класирането в Примера дивисион и има актив от 27 точки след 9 поредни победи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Ямал е посредствен футболист и повече от това няма да постигне. Има две финтови движения, които вече са добре познати,няма бързина и поглед върху терена и има склонност към симулации след сблъсък.

    10:47 20.10.2026

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