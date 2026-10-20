Педри: Ямал не трябва да се сравнява с никого

Халфът на Барселона и испанския национален отбор Педри каза, че неговият съотборник Ламин Ямал не трябва да бъде сравняван с други футболисти.

"Винаги виждам, че той се стреми към успех и се наслаждава на играта. Когато получава топката, дриблира, вкарва и подава, веднага се вижда, че иска да изпита удоволствие. Той прави огромна разлика между съставите. Не трябва да се фокусира върху никого. Ако се фокусира върху Лео Меси, ще му бъде трудно да се изравни с най-добрия играч в историята. Трябва да остане спокоен и всичко ще дойде естествено. Той е най-добрият играч в света. Трябва да му помогнем да остане спокоен и да се наслаждава", каза Педри на пресконференция преди мача от Шампионската лига като гост срещу Пари Сен Жермен във вторник.

Барса е лидер в класирането в Примера дивисион и има актив от 27 точки след 9 поредни победи.